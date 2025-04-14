Sinem Dedetaş’a cinsiyetçi saldırıya tepki yağdı: Sizi kadınlar gönderecek

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur’un, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı hedef alan cinsiyetçi paylaşımı büyük tepki topladı. Üsküdar Belediyesi, Uğur hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Twerk iddiasıyla hedef aldı

Fuat Uğur, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Başkan Dedetaş’ın Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirttiğini öne sürdü ve belediyenin mali sorunlarını aşağılayıcı ifadelerle tiye aldı. Uğur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için. Burjuvazinin önde gelen isimlerinin bu gösteriye iyi para yatıracaklarına eminim.”

"Ahlaksız kişiyle ilgili hukui süreç başlayacak"

Üsküdar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Başkan Dedetaş’a yönelik bu saldırıların yalanlar ve aşağılayıcı söylemler üzerine kurulu olduğu vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

“Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş hakkında ahlaksızca paylaşım yapan bütün sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Siyasetçi ve gazeteci kılığına bürünmüş bu ahlaksız kişilerle ilgili hukuki süreç sonuna kadar takip edilecektir.”

“Hesabı kadınlar sokakta soracak”

Uğur’un paylaşımına CHP’li isimlerden arka arkaya tepkiler geldi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hem Dedetaş hem de Bahçelievler Meclis Üyesi Bahar Günçiçek’e yönelik ifadelerin sistematik bir kadın düşmanlığının parçası olduğunu belirtti:

“Kadınlara hakaret etmeyi kendine hak gören bu kötülüğü ve ahlaksızlığı ülkemizden defedeceğiz. Hukuki süreçleri takip edeceğiz; ancak asıl hesabı milletimiz, en başta da kadınlar, sandıkta soracak.”

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Zeybek şöyle dedi:

“Bu ahlaksızlıklarınızla birlikte gideceksiniz. Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş’a yönelik akıl almaz ithamlarınızı bin misliyle size iade ediyoruz.”

CHP İstanbul Milletvekili Sevgi Kılıç ise, “Gazetecilik kisvesi altında tetikçiliğe dönüşen kirli kalemlerinizi görüyoruz. Kadınların görevine, emeğine ve iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz” dedi.

(EMK)