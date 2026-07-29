Avrupa Konseyi Kongresi’nden Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına tepki

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK), Kongre Başkan Yardımcısı ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kongre'nin Türkiye raportörleri Marc Cools ve Bryony Rudkin tarafından yapılan ortak açıklamada, sürecin Türkiye'de muhalefet partilerine mensup yerel yöneticileri hedef alan sistematik bir baskı dalgasının parçası olduğu vurgulandı.

"Seçmen iradesi hiçe sayılıyor"

46 üye ülkedeki yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden ve yerel demokrasinin denetiminden sorumlu olan Kongre adına Strasbourg’da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üsküdar Belediye Başkanı ve Kongre Başkan Yardımcısı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınmasını derinden kınıyoruz. Bu gelişme, CHP'li belediye başkanlarını ve yerel yöneticileri hedef alan kesintisiz gözaltı uygulamalarının yeni bir halkasıdır. Muhalefet partilerinden seçilmiş temsilcilerin sistematik biçimde tutuklanmasından büyük bir endişe duyuyoruz. Seçmen iradesine saygı gösterilmesi demokrasinin temel şartıdır; ancak 2024 yerel seçimlerinden bu yana birçok Türk vatandaşı sandığa yansıyan oylarının hiçe sayıldığına tanıklık etmektedir.”

"Türkiye demokratik yükümlülüklerini yerine getirmeli"

Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine dikkat çekilen açıklamada, Ankara yönetimi samimi bir diyaloğa çağrılarak şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi bir ülke olarak demokratik ilkelere, hukukun üstünlüğüne ve muhalefetin hakları başta olmak üzere temel insan haklarına saygı göstermekle yükümlüdür. Muhalif seslerin varlığı ve işlevi, sağlıklı işleyen bir demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Türk makamlarını üstlendikleri bu taahhütleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye ve bu doğrultuda Kongre ile anlamlı bir siyasi diyalog süreci başlatmaya davet ediyoruz.”