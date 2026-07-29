Dedetaş'ın gözaltına alınma görüntüleri basına servis edildi, Çelik'ten tepki geldi

*Soruşturmada, Kent AŞ görevlilerinin yetkisi olmadan ruhsat süreçlerini koordine ettiği, müteahhitlerle toplam değeri 1 milyar TL'yi aşan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığı ve bu kapsamda 361 milyon TL tahsil edildiği iddia edildi. Savcılık, müteahhitlerin ruhsat alabilmek için Kent AŞ ile sözleşme yapmaya zorlandığını, alınan paraların bir kısmının belediye çalışanlarına dağıtıldığını öne sürdü. 11 adrese düzenlenen baskınlarda dijital materyallere el konuldu.

*İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapı ruhsatı ve iskan süreçlerindeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

"Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" iddialarıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü'nün de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 11 farklı adrese yönelik düzenlenen ev baskınlarında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; ihbarlar, müteahhitlerin beyanları ve bazı şüphelilerin ifadeleri üzerine başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem A.K., Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile belediyenin ilgili birimlerinde çalışan bazı kişiler hakkında yapı ve iskân ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edildi.

Savcılık, yapı ruhsatı verme yetkisi bulunmayan Kent AŞ görevlilerinin, kapalı devre elektronik posta sistemi üzerinden oluşturulan bir iletişim ağı aracılığıyla ada ve parsel bazında tablolar hazırladığını öne sürdü. Belediye personelinin bu tablolar üzerinden yönlendirildiği ve ruhsat süreçlerinin Kent AŞ tarafından koordine edildiği iddia edildi.

Başsavcılık, Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplam değeri 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 TL olan çok sayıda “danışmanlık hizmeti” sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

MASAK verilerine dayandırılan açıklamada, bu sözleşmeler kapsamında 361 milyon 392 bin 264 TL tahsil edildiği öne sürüldü. Savcılık, müteahhitlerin yapı ruhsatı alabilmek için Kent AŞ ile sözleşme imzalamaya zorlandığını iddia etti.

Savcılığa göre Kent AŞ Genel Müdürü N.A.’nın başkanlığında yapılan toplantılarda, inşaatlardaki mevzuata aykırılıkların niteliğine göre müteahhitlerden talep edilecek tutarlar belirlendi.

Alınan paranın bir bölümünün belediye çalışanlarına dağıtıldığı, bir bölümünün ise özel kalemin ihtiyaçları gerekçe gösterilerek Kent AŞ Genel Müdürü’ne elden teslim edildiği öne sürüldü.

Büyük inşaat projelerinde ise Belediye Başkanı Danışmanı U.M. ile Kent AŞ Genel Müdürü N.A.’nın koordinasyonunda müteahhitlerden dolar üzerinden para talep edildiği iddia edildi.

"Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş’ın yanındayız"

Ayrıca Dedetaş'ın evinden gözaltına alınma görüntülerinin basına servis edilmesine tepki gösteren Yeni Parti'den Özgür Çelik, şu paylaşımı yaptı:

"Üsküdar’da sandıktan çıkan iradeyi bir türlü sindiremeyenlerin, yargı eliyle siyaseti dizayn etme acizliğinin yeni bir boyutunu yaşıyoruz. 30 yıl sonra Üsküdar’ı halkçı, sosyal belediyecilikle buluşturan Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anların kendi gazeteci gruplarına servis edilmesi hem kişilik haklarına büyük bir saygısızlık hem de ciddi bir hak ihlalidir. Üsküdar halkının hakkının, Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş’ın yanındayız."

Ekrem İmamoğlu'nun X sayfasından da şu paylaşım yapıldı:

"Şafak vakti hukuksuz operasyonlarla milletin iradesine göz koyan zihniyet; sandıktan ümidini kesmiş, yargı eliyle tutunmaya çalışmaktadır. Ama merak etmeyin, 86 milyon yurttaşımız da sizi göndermek için gün saymaktadır."

(EMK)