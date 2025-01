Şandeyek ji Wezareta Berevaniyê serdana Sûriyeyê kir

Rayedarê wezaretê diyar kir û got, "Ji roja destpêkê ve têkiliya navbera rêvebiriya nû ya Sûriyeyê û fermandarên yekîneyên me yên li Sûriyeyê wezîfedar in, didomin."