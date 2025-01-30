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Yayın Tarihi: 30 Ocak 2025 13:20
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2025 13:38
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyet Suriye’yi ziyaret etti

Bakanlık yetkilisi, “Yeni Suriye yönetimi ile Suriye sahasında görev yapan birlik komutanlarımızın teması en başından beri devam etmekteydi” dedi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyet Suriye’yi ziyaret etti
Fotoğraf: SANA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, bakanlıktan bir heyetin dün (29 Ocak) teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye’ye ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bölgede hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye izin vermeyeceğimizi, Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması ile Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yeni yönetimle yakın işbirliği içerisinde sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya göre, Şam’ı ziyaret eden Türkiye askeri heyeti, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Ali Nasaan’la görüştü.
*MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk (Fotoğraf: AA)

“En başından beri temas devam etti”

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, MSB kaynakları, Bakanlık’ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, Suriye’ye giden Milli Savunma Bakanlığı heyetiyle ilgili sorular üzerine, şu bilgileri paylaştı:

“Suriye’deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, savunma ve güvenlik konusunda işbirliği tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşeceğimizi ve sonrasında hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteği vereceğimizi açıklamıştık. Yeni Suriye yönetimi ile Suriye sahasında görev yapan birlik komutanlarımızın teması en başından beri devam etmekteydi.

“Dün yapılan ziyaret ise Bakanlık karargâhımızdan Suriye’ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemlidir. Dünkü görüşmede hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelerimiz devam edecektir.”

*MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile Murhaf Ebu Kasra (Fotoğraf: SANA)
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(VC)

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suriye savunma bakanlığı milli savunma bakanlığı Suriye
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