TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.08.2026 10:03 13 Tebax 2026 10:03
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.08.2026 10:10 13 Tebax 2026 10:10
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Şandeya Îmraliyê dê bi Erdogan re bicive

Endamên şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê Pervîn Buldan û Mîthat Sancar dê îro di seat 16:00an de bi Serokkomar Tayîp Erdogan re bicivin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şandeya Îmraliyê dê bi Erdogan re bicive
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Endamên Şandeya DEM Partiyê ya Îmraliyê Pervîn Buldan û Mîthat Sancar dê îro li Beştepeyê Qesra Serokkomariyê bi Serokkomar Tayîp Erdogan re di seat 16:00an de hevdîtinê pêk bînin.

Qanûna Çarçoveyê ji bo pesendkirinê ji Erdogan re hat şandin
Qanûna Çarçoveyê ji bo pesendkirinê ji Erdogan re hat şandin
12 Tebax 2026

Pêşnûmeya bi sernava "Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî" ya weke “qanûna çarçoveyî” tê zanîn ji bo erêkirinê di 12ê Tebaxê de pêşkeşî Erdogan hatibû kirin.

Di 10ê Tebaxê de li Lijneya Giştî a Parlamentoyê di dengdanê de 467 parlamenteran dengê "erê", 87an dengê "na" dabû û 7 parlamenter jî bêalî mabûn.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şandeya îmraliyê Recep Tayyîp Erdogan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê