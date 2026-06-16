Şandeya Îmraliyê bi Kurtulmuş re civiya
Endamên Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Pervîn Buldan û Mîthat Sancar, îro bi Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş re civiyan.
Di hevdîtinê de xebatên Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê, peywendiyên bi partiyên siyasî re û pêvajoya çareseriyê ya heyî hatin nirxandin.
DEM Partiyê derbarê hevdîtinê de agahiyek parve kir û weha got:
“Mijara sereke ya hevdîtinê, qonaxa dawî ya yasaya çarçoveyê bû ku raya giştî jî ji nêz ve dişopîne. Me di hevdîtina xwe de diyar kir ku ji bo vê pêvajoyê gelekî girîng e ku yasaya çarçoveyê beriya girtina Meclisê derkeve; her weha me sedem û bendewariyên xwe yên di vê mijarê de jî anîn ziman. Birêz Serokê Meclisê jî da zanîn ku ew jî di heman fikrê de ye û ji bo derketina vê yasayê çi ji destê wî bê, ew ê heta dawiyê bike.”
Em dixwazin careke din destnîşan bikin; gelekî girîng e ku alî li ser avêtina gavên berbiçav li hev kirine û rola Meclisê ya di vê mijarê de piştrast kirine.”
Li ser hesabê fermî yê medyaya civakî yê Meclîsê derbarê hevdîtinê de weha hatiye gotin:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız @NumanKurtulmus, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.— TBMM (@TBMMresmi) June 16, 2026
Kabulde, DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle… pic.twitter.com/hingCajECu
(TY/AY)