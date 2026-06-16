TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.06.2026 14:22 16 Hezîran 2026 14:22
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.06.2026 14:32 16 Hezîran 2026 14:32
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Şandeya Îmraliyê bi Kurtulmuş re civiya

"Me di hevdîtina xwe de diyar kir ku ji bo vê pêvajoyê gelekî girîng e ku yasaya çarçoveyê beriya girtina Meclîsê derkeve. Her weha me sedem û bendewariyên xwe yên di vê mijarê de jî anîn ziman."

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şandeya Îmraliyê bi Kurtulmuş re civiya
Fotograf: Meclîs

Endamên Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Pervîn Buldan û Mîthat Sancar, îro bi Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş re civiyan.

Di hevdîtinê de xebatên Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê, peywendiyên bi partiyên siyasî re û pêvajoya çareseriyê ya heyî hatin nirxandin.

DEM Partiyê derbarê hevdîtinê de agahiyek parve kir û weha got:

“Mijara sereke ya hevdîtinê, qonaxa dawî ya yasaya çarçoveyê bû ku raya giştî jî ji nêz ve dişopîne. Me di hevdîtina xwe de diyar kir ku ji bo vê pêvajoyê gelekî girîng e ku yasaya çarçoveyê beriya girtina Meclisê derkeve; her weha me sedem û bendewariyên xwe yên di vê mijarê de jî anîn ziman. Birêz Serokê Meclisê jî da zanîn ku ew jî di heman fikrê de ye û ji bo derketina vê yasayê çi ji destê wî bê, ew ê heta dawiyê bike.”

Em dixwazin careke din destnîşan bikin; gelekî girîng e ku alî li ser avêtina gavên berbiçav li hev kirine û rola Meclisê ya di vê mijarê de piştrast kirine.”

Li ser hesabê fermî yê medyaya civakî yê Meclîsê derbarê hevdîtinê de weha hatiye gotin:

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şandeya îmraliyê Numan Kurtulmuş Meclis
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê