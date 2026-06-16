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YT: Yayın Tarihi: 16.06.2026 14:00 16 Haziran 2026 14:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.06.2026 14:13 16 Haziran 2026 14:13
Okuma Okuma:  2 dakika

İmralı Heyeti, Meclis Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

“Görüşmemizde, süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın TBMM kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik.”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İmralı Heyeti, Meclis Başkanı Kurtulmuş ile görüştü
Fotoğraf: TBMM

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Buluşmada, DEM Parti İmralı Heyeti’nin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ve mevcut çözüm süreci ele alındı.

DEM Parti’nin yayımladığı görüşme notunda, görüşmeye dair şöyle dendi:

Görüşmenin ana gündemi, kamuoyunun da yakından takip ettiği çerçeve yasada gelinen aşama oldu. Görüşmemizde, süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın TBMM kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik. Sayın Meclis Başkanı da çerçeve yasanın Meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Çerçeve yasanın çıkarılmasıyla ilgili olarak somut adımların hızla atılması gerektiği konusundaki fikir birliğinin ve TBMM’nin bu konuda oynayacağı rolün teyit edilmesinin önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek isteriz.

Görüşmeye ilişkin TBMM’nin resmî sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şöyle dendi:

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Numan Kurtulmuş dem parti Pervin Buldan Mithat Sancar imralı heyeti barış ve demokratik toplum süreci
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