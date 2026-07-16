İmralı Heyeti AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile çarşamba gecesi görüştü

İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın 15 Temmuz Çarşamba gecesi AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile geç saatlerde görüştüğü bildirildi.

Görüşmenin gerçekleştiğini İlke TV yayınına katılan kanalın yazarlarından Lokman Ergün duyurdu. Ergün, görüşmede "gündemdeki konuların ele alındığını" dile getirdi.

Daha önce İmralı Heyeti üyeleri Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol'un TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile çarşamba günü buluşacakları ve müzakere süreci kapsamında, silah bırakan PKK'liler ve Öcalan başta olmak üzere cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan örgüt üyelerinin hukuki geleceklerini düzenleyecek olan Çerçevre Yasa konusunda AKP'nin görüşlerini heyete aktaracakları bildirilmişti.

Ancak gün içinde görüşme gerçekleşmedi, Ergün, 15 Temmuz anma programları nedeniyle meydana gelen gecikmeler dolayısıyla Ala ile Buldan ve Sancar'ın gece bir araya gelebildiklerini aktardı. Görüşmeye katılacağı bildirilen Numa Kurtulmuş'un da görüşmde bulunmadığı görüldü.

Görüşmenin belirtik bir tanımlama yapılmadan "gündemdeki konular" etrafında gerçekleştirildiğinin ifade edilmesinden, İmralı Heyeti'ne herhangi bir yasa taslağının da sunulmadığı anlaşılıyor.

(AEK)