ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.07.2026 01:13 16 Temmuz 2026 01:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.07.2026 02:21 16 Temmuz 2026 02:21
Okuma Okuma:  1 dakika

İmralı Heyeti AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile çarşamba gecesi görüştü

AKP'nin "Çerçeve Yasa" taslağı hakkında İmralı Heyeti'nin bilgilendirilmesi amacıyla yapılması beklenen toplantıya katılacağı söylenen TBMM Başkanı Kurtulmuş'un katılmadığı, Buldan ve Sancar'ın yalnızca Ala ile "gündemdeki konuları" görüştükleri bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmralı Heyeti AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile çarşamba gecesi görüştü
İmralı Heyeti üyeleri Mithat Sancar ve Pervin Buldan
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın 15 Temmuz Çarşamba gecesi AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile geç saatlerde görüştüğü bildirildi. 

Görüşmenin gerçekleştiğini İlke TV yayınına katılan kanalın yazarlarından Lokman Ergün duyurdu. Ergün, görüşmede "gündemdeki konuların ele alındığını" dile getirdi. 

Daha önce İmralı Heyeti üyeleri Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol'un TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile çarşamba günü buluşacakları ve müzakere süreci kapsamında, silah bırakan PKK'liler ve Öcalan başta olmak üzere cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan örgüt üyelerinin hukuki geleceklerini düzenleyecek olan Çerçevre Yasa konusunda AKP'nin görüşlerini heyete aktaracakları bildirilmişti. 

Ancak gün içinde görüşme gerçekleşmedi, Ergün, 15 Temmuz anma programları nedeniyle meydana gelen gecikmeler dolayısıyla Ala ile Buldan ve Sancar'ın gece bir araya gelebildiklerini aktardı. Görüşmeye katılacağı bildirilen Numa Kurtulmuş'un da görüşmde bulunmadığı görüldü. 

Görüşmenin belirtik bir tanımlama yapılmadan "gündemdeki konular" etrafında gerçekleştirildiğinin ifade edilmesinden, İmralı Heyeti'ne herhangi bir yasa taslağının da sunulmadığı anlaşılıyor. 

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
imralı heyeti çerçeve yasa efkan ala
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git