Şandeya DEM Partiyê tekildarî civîna bi Serokkomar Erdogan re daxuyanî da
Şandeya DEM Partiyê ya Îmraliyê ku ji parlamenter Pervîn Buldan û Mîthat Sancar pêk tê, bi Serokomar Recep Tayîp Erdogan re li qesra Serokkomariyê li ser qanûna çarçoveyî civiya.
Cigirê Serokê Giştî yê AKPê Efkan Ala û Serokê MÎTê İbrahim Kalin jî di hevdîtinê de cih girtin. Civîn zêdetirî demjimêrek û nîvan berdewam kir.
Şandeya Îmraliyê piştî civînê li ser naveroka wê daxuyaniyeke nivîskî belav kir û ragihand ku wan li gel Erdogan civîneke berhemdar pêk aniye.
Şandeyê bal kişand ser girîngiya yasaya nû ya pêvajoyê û got:
"Em bi Birêz Serokkomar Erdogan li ser bipêşketinên di Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de axivîn.
Pesendkirina Yasaya Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî bi dengekî pir bilind ê wekî 467 dengan li Parlamentoya Tirkiyeyê, cihê kêfxweşiyê ye. Me qonaxa ku pêvajo gihîştiyê û karên ku dê ji niha û pê ve werin kirin, bi awayekî dualî nirxandin."
Şandeya Îmraliyê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku wan di civînê de tekezî li ser girîngiya yasayê kiriye:
“ji bo hemû welatiyên Tirkiyeyê gelek girîng e ku bi vê yasayê deriyên serdemeke nû vebin ku tê de demokrasî û qada siyasetê xurt dibe. Di hevdîtinê de, îradeya hevbeş ji bo berdewamkirina bi biryar a pêvajoyê careke din hat piştrastkirin. Em dê ji niha û pê ve jî ji bo ku pêvajo di rêya aştî û demokrasiyê de li ser xêra her kesekî vî welatî bi pêş bikeve, di xebatên xwe de berdewam bin."
Şandeya DEM Partiyê di dawiya daxuyaniya xwe de spasiya hemû partiyên siyasî û beşên civakê kir.
Şandeyê da zanîn ku pêşniyar, rexne û hişyariyên civakê heta niha piştgirî û hêz daye wan.
(AY)