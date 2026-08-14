TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 14.08.2026 12:56 14 Tebax 2026 12:56
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 14.08.2026 13:00 14 Tebax 2026 13:00
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Şandeya DEM Partiyê tekildarî civîna bi Serokkomar Erdogan re daxuyanî da

"Di hevdîtinê de, îradeya hevbeş ji bo berdewamkirina bi biryar a pêvajoyê careke din hat piştrastkirin. Em dê ji niha û pê ve jî ji bo ku pêvajo di rêya aştî û demokrasiyê de li ser xêra her kesekî vî welatî bi pêş bikeve, di xebatên xwe de berdewam bin."

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şandeya DEM Partiyê tekildarî civîna bi Serokkomar Erdogan re daxuyanî da
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Şandeya DEM Partiyê ya Îmraliyê ku ji parlamenter Pervîn Buldan û Mîthat Sancar pêk tê, bi Serokomar Recep Tayîp Erdogan re li qesra Serokkomariyê li ser qanûna çarçoveyî civiya.

Cigirê Serokê Giştî yê AKPê Efkan Ala û Serokê MÎTê İbrahim Kalin jî di hevdîtinê de cih girtin.  Civîn zêdetirî demjimêrek û nîvan berdewam kir.

Şandeya Îmraliyê piştî civînê li ser naveroka wê daxuyaniyeke nivîskî belav kir û ragihand ku wan li gel Erdogan civîneke berhemdar pêk aniye.

Şandeyê bal kişand ser girîngiya yasaya nû ya pêvajoyê û got:

"Em bi Birêz Serokkomar Erdogan li ser bipêşketinên di Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de axivîn.

Pesendkirina Yasaya Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî bi dengekî pir bilind ê wekî 467 dengan li Parlamentoya Tirkiyeyê, cihê kêfxweşiyê ye. Me qonaxa ku pêvajo gihîştiyê û karên ku dê ji niha û pê ve werin kirin, bi awayekî dualî nirxandin."

Şandeya Îmraliyê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku wan di civînê de tekezî li ser girîngiya yasayê kiriye:

 “ji bo hemû welatiyên Tirkiyeyê gelek girîng e ku bi vê yasayê deriyên serdemeke nû vebin ku tê de demokrasî û qada siyasetê xurt dibe. Di hevdîtinê de, îradeya hevbeş ji bo berdewamkirina bi biryar a pêvajoyê careke din hat piştrastkirin. Em dê ji niha û pê ve jî ji bo ku pêvajo di rêya aştî û demokrasiyê de li ser xêra her kesekî vî welatî bi pêş bikeve, di xebatên xwe de berdewam bin."

Şandeya DEM Partiyê di dawiya daxuyaniya xwe de spasiya hemû partiyên siyasî û beşên civakê kir.

Şandeyê da zanîn ku pêşniyar, rexne û hişyariyên civakê heta niha piştgirî û hêz daye wan.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şandeya îmraliyê Dem Partî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê