DEM Parti İmralı Heyeti: "Erdoğan'la görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi"

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüştüler.

TBMM'den yaklaşık 15.20’de ayrılan heyetin Erdoğan'la görüşmesi saat 16.00’da başladı. 1 saat 40 dakika süren görüşmede Erdoğan'a MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala eşlik etti.

Buldan ve Sancar'ın Erdoğan ve beraberindeki heyetle görüşmelerinin ardından yaptıkları kısa yazılı açıklama şöyle:

"Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık 1,5 saat süren verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki gelişmelere dair istişarelerde bulunduk. Kamuoyunda 'Çerçeve Yasa' olarak da bilinen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 gibi çok yüksek bir oyla TBMM’de kabul edilmiş olmasının memnuniyet verici olduğunun vurgulandığı görüşmede, süreçte gelinen aşamanın önemi ve bundan sonra yapılacaklar karşılıklı olarak değerlendirildi.



Bu yasayla birlikte demokrasinin ve siyaset alanının güçleneceği bir dönemin kapılarının aralanmasının tüm yurttaşlarımız ve ülkemiz açısından hayati önemde olduğu vurgulandı. Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Bundan sonra da sürecin ülkemizdeki her bir insanın yararına barış ve demokrasi yolunda ilerlemesi için çalışmalarımız devam edecektir. Bugüne kadar destekleri, önerileri, uyarıları ve eleştirileriyle bize güç katan bütün siyasi partilere ve toplum kesimlerine şükranlarımızı sunarız."

Arka plan

DEM Parti cephesinde görüşmeden somut beklenti, 10 Ağustos’ta kabul edilen “çerçeve yasa”dan sonra genel siyasi irade beyanının hayata geçirilmesiydi.

Görüşme öncesinde, heyet üyelerinden iki dönem HDP Eş Genel Başkanlığı da yapan DEM Parti Urfa Milletvekili ve hukukçu Prof. Dr. Mithat Sancar, özellikle üç konunun altını çizdi: Yasanın nasıl uygulanacağına ilişkin yol haritası, yasada öngörülen kurulların süratle oluşturulması ve sürecin kurumsal-hukuki zemine oturtulması.

Buldan ise daha belirgin bir hukuki gündemden söz etti: MGK’nin teyit/tespit kararını beklemeden AİHM ve AYM kararlarının uygulanması, ayrıca gerekli diğer idari ve hukuki düzenlemelerin yapılması. Buldan heyeti Erdoğan’ın ardından Öcalan’la da vakit kaybetmeden görüşmek istediğini söyledi.

Bahçeli de yasanın kabul edilmesinden sonra “kaybedecek vaktimiz yok” diyerek hukuki ve idari işlemlerin hızla yürütülmesini istedi. İktidar cephesinde de 12 Ağustos’ta 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katıldığı bir güvenlik toplantısı yapıldı.

DEM Parti/Kürt siyasi hareketi tarafı hukuksal-siyasal "normalleşme"nin, devlet tarafı ise teyit, uygulama ve güvenlik mekanizmasının bir an önce kurulmasını istiyor.

Görüşmenin ardından yapılan açıklama beklentilerle karşılaştırıldığında oldukça genel kaldı: Henüz kurulların hangi takvimle oluşturulacağı, MGK kararına bağlı olmaksızın atılabilecek/atılacak hukuki adımlar ya da askıya alınmış olan AİHM/AYM kararlarının Anayasal çerçeve işletilerek uygulamaya konulması konusunda kamuoyuna açıklanmış somut bir Erdoğan/Cumhur İttifakı taahhüdü yok.

(AEK)