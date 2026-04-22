“Sağlık işçileri olarak görmezden gelinmek istemiyoruz”

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin sorunlarına dikkat çekmek için bir araya geldi. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Dev Sağlık-İş İstanbul Şube Başkanı Ali Aksu “Merkezi bütçe-döner sermaye ayrımı işçi memur arasındaki gerilimi arttırıyor, hastane yönetimlerini ödemeler konusunda tercihe zorluyor ve bu tercih de iş barışını bozuyor” dedi.

Sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak emeklerinin karşılığını istediklerini belirtti. Aksu “Bizler sağlık işçileri olarak yok sayılmak, görmezden gelinmek istemiyoruz.” diye konuşup şunları ekledi:

“Hastanelerimizin güvenliğinde, laboratuvarlara götürülen kanlarda, sterilize edilen ameliyathanelerde, temizlenen hasta odalarında, hastalarımızın bakımında, acillere hasta taşıyan ambulansların direksiyonlarında, hastanedeki tüm cihazların teknik bakımında, hasta kayıtlarında, çekilen tomografilerde sağlık işçilerinin emeği var.

Huzurevlerinde, şiddet önleme merkezlerinde, çocuk evlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde toplumun vicdanı olan sosyal hizmet işçilerinin emeği var.

Bu nedenle, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri arasında çalışma barışını bozan, bizleri yok sayan uygulamaları kabul etmiyoruz.”

Aksu, dört acil talepleri olduğunu belirterek bunları şöyle sıraladı:

“Geçinemiyoruz, insanca yaşayabileceğimiz ücret istiyoruz.

Kazanılmış hakkımız olan haftada 40 saat çalışma istiyoruz.

Keyfi ve hukuksuzluklar artık son bulsun, görev tanımlarımızın yapılmasını, meslek kodlarının yaptığımız işle uyumlu olmasını istiyoruz.

Ara dinlenme ve yemek molalarımızın düzenlenmesini istiyoruz.”

“Protokol sorunlarımızı çözmedi”

Ardından da “Sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak yıllardır mahkûm edildiğimiz Kamu Çerçeve Protokolüne dayanan toplu iş sözleşmelerinde hiçbir derdimiz çözülmedi” diyerek taleplerinin karşılanması için bir mücadele süreci başlattıklarını ifade etti.

Bugünden itibaren de taleplerini tüm sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin onayına açarak imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

(HA)