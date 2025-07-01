Ermenistan’dan Rusya’ya: İç işlerimize karışmayın

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile düzenlediği basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ermenistan'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Lavrov'un “iktidarın kiliseye karşı mücadelesi” tanımlamasını kullandığını söyleyen Mirzoyan, “Lavrov'un verdiği bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Ermenistan'da hukuki bir süreç yürütülüyor ve bu, Ermenistan'ın iç meselesidir. Lavrov'un, Ermenistan'ın iç işlerine karışmaması daha doğru olur,” dedi.

Aynı çağrıyı Lavrov'un yanı sıra Rus parlamenterler ve medya mensuplarına da yönelttiğini belirten Mirzoyan, “Hem Rus yetkililer hem parlamenterler hem de medya uzmanları, Ermenistan'ın egemenliğine daha fazla saygı göstermeli ve bir daha asla bizim iç işlerimize müdahale etme cüretinde bulunmamalıdır,” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Lavrov, “Ermeni kilisesine yönelik saldırılardan ciddi endişe duyuyoruz,” açıklamasında bulunmuştu.

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