Ermenistan’dan Rusya’ya: İç işlerimize karışmayın

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile düzenlediği basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ermenistan'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
Lavrov'un “iktidarın kiliseye karşı mücadelesi” tanımlamasını kullandığını söyleyen Mirzoyan, “Lavrov'un verdiği bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Ermenistan'da hukuki bir süreç yürütülüyor ve bu, Ermenistan'ın iç meselesidir. Lavrov'un, Ermenistan'ın iç işlerine karışmaması daha doğru olur,” dedi.
Aynı çağrıyı Lavrov'un yanı sıra Rus parlamenterler ve medya mensuplarına da yönelttiğini belirten Mirzoyan, “Hem Rus yetkililer hem parlamenterler hem de medya uzmanları, Ermenistan'ın egemenliğine daha fazla saygı göstermeli ve bir daha asla bizim iç işlerimize müdahale etme cüretinde bulunmamalıdır,” ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Lavrov, “Ermeni kilisesine yönelik saldırılardan ciddi endişe duyuyoruz,” açıklamasında bulunmuştu.
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Hükümet ile kilise arasındaki gerilim
Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim tırmanmış durumda. Kilise, Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken Paşinyan ise kiliseyi “devlet işlerine karışmak” ve “darbe yapmakla” itham ediyor.
Paşinyan, ayrıca II. Garegin'in bekârlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, dolayısıyla dini lider olamayacağını iddia ediyor.
Başbakan "kriminal oligarşik ruhban sınıfının iktidarı gasp planı yaptığını" açıklamış, bu kapsamda Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çok sayıda gözaltı işlemi gerçekleştirmişti. Hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi, 26 Haziran'da mahkemece tutuklanmıştı.
Galstanyan, dört köyün (Baganis Ayrim, Aşağı Eskipara, Kerimli ve Kızılhacılı) Azerbaycan’a iade edilmesine karşı çıkarak, 4 Mayıs 2024’te Tavuş ve Şirak bölgelerinden başlayan Paşinyan karşıtı protestoların öncülüğünü üstlenmişti.
İstifasını talep eden Kilise'nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti. (TY)