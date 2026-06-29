İsrailli bakan Ben-Gvir, savaş suçları nedeniyle ABD Adalet Bakanlığına şikayet edildi

Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Hind Rajab Vakfı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığına şikayet etti.

AA'nın haberine göre, Vakfın yaptığı açıklamada, 7-8 Temmuz'da New York'u ziyaret etmesi beklenen Ben-Gvir'in, aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu Filistinlilere yönelik savaş suçları işlediği iddiasıyla şikayet edildiği açıklandı.

Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının Ben-Gvir hakkında soruşturma başlatması talebiyle hazırlanan başvurunun ilgili makamlara gönderildiği aktarıldı. Vakıf, Ben-Gvir'in İsrail polisi, İsrail Cezaevi Servisi (IPS) ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı "İsrail Ateşli Silah Ruhsatlandırma Dairesinin" politikalarını belirlediğini söyledi.

Vakıf, Ben-Gvir'in 2022'de göreve gelmesinden bu yana yetkilerini kullanarak işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle IPS bünyesinde "sistematik işkence, cinayet, istismar ve zorla yerinden edilme" politikalarının uygulanmasını sağladığını belirtti.

Açıklamada, Ben-Gvir'in göreve başlamasından sonra İsrail'deki tutuklu Filistinlilerin cezaevi koşullarını kötüleştirmeyi hedeflediği, bu yaklaşımın zamanla politikalara dönüştüğü ve İsrail kamuoyundan destek gördüğü ifade edildi.

"İşkence kampları ağı"

Vakıf, çok sayıda Filistinli ve uluslararası STK'nin, Ben-Gvir döneminde İsrail Cezaevi Servisinin "işkence kampları ağına" dönüştüğünü söyledi. Açıklamada, cezaevlerindeki Filistinlilerin aç bırakılma, uykusuz bırakılma, tıbbi bakımdan mahrum bırakılma, cinsel şiddet ve elektrik şoku gibi uygulamalara maruz kaldığı iddia edildi.

Açıklamada, Ekim 2023-Ağustos 2025 döneminde cezaevlerindeki uygulamalar nedeniyle en az 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Sorgulamalar sırasında da dahil zorla çıplak bırakma, tekrarlanan çıplak aramalar, mahkumların çıplak halde filme alınması, cinsel organlara vurma, çekme, tekmeleme veya sıkma, tecavüz tehdidi, aile üyelerine yönelik tecavüz tehdidi ve bazen diğer tutukluların önünde gerçekleşen tecavüz gibi cinsel şiddet eylemleri rutin hale gelmiştir."

Vakıf, Ben-Gvir'in bazı kötü muamele olaylarında şahsen bulunduğunu ve Filistinlilere yönelik uygulamaları zaman zaman videoya aldığını öne sürdü.

Açıklamada, Ben-Gvir'in suçlandığı eylemlerin aynı zamanda soykırım suçu kapsamında değerlendirilebileceği savunuldu. Vakıf, Ben-Gvir'in "hapishanelerde işkence, kötü muamele ve cinayet yoluyla Filistin halkını kırmaya çalıştığını" iddia etti.

Açıklamada ayrıca Ben-Gvir'in geçmişte "Lübnan'ın yanması" ve "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için 1000 Lübnanlı annenin ağlaması gerektiği" yönündeki sözleri hatırlatılarak, Filistin ve Lübnan'a yönelik "soykırımcı açıklamalar" yaptığı öne sürüldü.

Hind Rajab Vakfı, ABD'den soruşturma başlatmasını, soruşturma tamamlanana kadar Ben-Gvir'in ülkeden ayrılmasının engellenmesini ve Washington yönetiminin Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi.

Ben-Gvir'in, 7-8 Temmuz'da New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan "Polis Şefleri Zirvesi"ne resmi heyet başkanı olarak katılması bekleniyor.

(EMK)