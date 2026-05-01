İran Dışişleri Bakanı: "Pentagon yalan söylüyor, savaşın ABD'ye maliyeti 100 milyar dolar"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ABD'ye maliyetinin 100 milyar dolara ulaştığını ve ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) konuyla ilgili açıklamalarının "yalan" olduğunu öne sürdü.

Pentagon'un açıklaması

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran Savaşı'yla ilgili olarak hesap verdiği Temsiciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi oturumunda, Mali İşlerden Sorumlu Savunma Bakan Vekili Jules Hurst III, İran'la savaşın tahmini maliyetinin şu ana kadar 25 milyar dolar olduğunu söylemiş; harcamaların çoğunun mühimmat için yapıldığını, ancak ordunun operasyonları yürütmek ve ekipman yenilemek için de harcamada bulunduğunu aktarmıştı.

AA'nın haberine göre, Arakçi, ABD X hesabından yaptığı açıklamada "Pentagon yalan söylüyor." dedi: "Netanyahu'nun kumarının Amerika'ya şimdiye kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar, iddia edilenin dört katı."

ABD Başkanı Donald Trump'ın "önce Amerika" sloganına da gönderme yapan Arakçi, "ABD vergi mükellefleri için dolaylı maliyetler[in] çok daha yüksek [olduğunu]" ileri sürdü. "[Bu maliyet] her Amerikan hanesi için aylık 500 dolar ve bu tutar hızla artıyor. [Trump için] önce İsrail gelir; Amerika ise her zaman sonra."

