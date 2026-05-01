ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 01.05.2026 19:05 1 Mayıs 2026 19:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.05.2026 19:21 1 Mayıs 2026 19:21
Okuma Okuma:  1 dakika

İran Dışişleri Bakanı: "Pentagon yalan söylüyor, savaşın ABD'ye maliyeti 100 milyar dolar"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pentagon'un savaşın ABD'ye maliyetinin 25 milyar dolar olduğu açıklamasının "yalan" olduğunu söyledi. Arakçi, "Netanyahu'nun kumarının Amerika'ya şimdiye kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar, iddia edilenin dört katı" dedi

BİA Haber Merkezi

İran Dışişleri Bakanı Arakçi makamında/Fotoğraf: Teheran Times

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ABD'ye maliyetinin 100 milyar dolara ulaştığını ve ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) konuyla ilgili açıklamalarının "yalan" olduğunu öne sürdü.

Pentagon'un açıklaması

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran Savaşı'yla ilgili olarak hesap verdiği Temsiciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi oturumunda, Mali İşlerden Sorumlu Savunma Bakan Vekili Jules Hurst III,  İran'la savaşın tahmini maliyetinin şu ana kadar 25 milyar dolar olduğunu söylemiş; harcamaların çoğunun mühimmat için yapıldığını, ancak ordunun operasyonları yürütmek ve ekipman yenilemek için de harcamada bulunduğunu aktarmıştı.

AA'nın haberine göre, Arakçi, ABD X hesabından yaptığı açıklamada "Pentagon yalan söylüyor." dedi: "Netanyahu'nun kumarının Amerika'ya şimdiye kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar, iddia edilenin dört katı."

ABD Başkanı Donald Trump'ın "önce Amerika" sloganına da gönderme yapan Arakçi, "ABD vergi mükellefleri için dolaylı maliyetler[in] çok daha yüksek [olduğunu]" ileri sürdü. "[Bu maliyet] her Amerikan hanesi için aylık 500 dolar ve bu tutar hızla artıyor. [Trump  için] önce İsrail gelir; Amerika ise her zaman sonra."

Haber Yeri
Tahran-Washington D.C.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi pentagon ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth
