DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 29.04.2026 20:43 29 Nisan 2026 20:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.04.2026 21:26 29 Nisan 2026 21:26
Okuma Okuma:  2 dakika

SAVUNMA BAKANI HEGSETH HESAP VERDİ

İran'a saldırı ABD'ye 25 milyar dolara mal oldu

Temsilciler Meclisinde hesap veren Savunma Bakanı Pete Hegseth'in baş mali yetkilisi başladığı günden bugüne kadar İran'la savaşın maliyetinin 25 milyar dolar olduğunu açıkladı. Yetkili harcamaların büyük bölümünün mühimmat giderleriyle ilgi olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İran'a saldırı ABD'ye 25 milyar dolara mal oldu
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Temsilciler Meclisinde soruları yanıtlıyor/Fotoğraf: AP videosundan kayıt

Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump yönetiminin İran'a karşı başlattığı ve muhalefetteki Demokratların Kongre onayı olmadan yürütülen ve pahalıya mal olan bir savaş olarak nitelediği saldırıdan sonra ilk kez Temsilciler Meclisi önüne çıktı.

Vekillerin sorularına yanıt vermesine yardımcı olmak üzere Hegseth'le birlikte temsilciler önünde açıklamalarda bulunan Pentagon'un baş mali yetkilisi, İran'la savaşın tahmini maliyetinin şu ana kadar 25 milyar dolar olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi oturumunda, Mali İşlerden Sorumlu Savunma Bakan Vekili Jules Hurst III, harcamaların çoğunun mühimmat için yapıldığını, ancak ordunun operasyonları yürütmek ve ekipman yenilemek için de harcamada bulunduğunu söyledi.

Hegseth bu toplantıya kadar temsilcilerin kamuoyu önünde sordukları soruları yanıtlamamayı tercih ediyor, kendisi ve yardımcısı Caine televizyonda Pentagon brifingleri düzenliyorlardı. Hegseth bu brifinglerde çoğunlukla muhafazakâr gazetecilerden gelen çanak soruları yanıtlarken, eleştirel ana akım medyayı paylamak için İncil'den pasajlar okuyordu.

AP'nin haberine göre, Demokratlar Hegseth karşısında İran savaşının artan maliyetlerine, ABD'nin kritik mühimmatının büyük ölçüde tüketilmesine ve çok sayıda çocuğun öldürüldüğü İran'daki ilkokulun bombardımanına odaklandılar. Bazı milletvekilleri ayrıca, ABD savunmasını aşan ve Amerikan askerlerini öldüren veya yaralayan İran insansız hava aracı filolarının saldırılarının önlenmesi konusunda ordunun hazırlık düzeyini de sorguladılar.

Cumhuriyetçiler ise, İran'ın nükleer programını, görüşmelerin yeniden başlaması olasılığını ve geri çekilmenin yüksek risklerini gerekçe göstererek, halen Trump'ın savaşı yönetişine güven duymakta olduklarını söylediler. Ancak, Cumhuriyetçi temsilciler, çatışmanın bir an önce sona ermesini bekliyorlar. Savaş uzadığı takdirde 2026 sonbaharında yapılacak ara seçimlerin Trump için önemli bir sınava dönüşebileceğinden kaygı duyuyorlar.

(AEK)

Haber Yeri
Washington D. C.
pentagon ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth temsilciler meclisi 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları
