DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 25.05.2026 09:55 25 Mayıs 2026 09:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.05.2026 10:02 25 Mayıs 2026 10:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Rubio: ABD ile İran arasında bugün anlaşma sağlanabilir

ABD Dışişleri Bakanı, Washington ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer müzakerelere ilişkin yeni gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

Saldırılarda hedef alınan Tahran Rafi Nia Sinagogu’ndaki anma etkinliği, 14 Mayıs 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington ile Tahran arasında olası bir anlaşmaya yönelik temasların sürdüğünü ve gün içinde yeni bir gelişme yaşanabileceğini söyledi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gazetecilere konuşan Rubio, müzakerelerin hâlâ devam ettiğini belirterek, “Dün gece bir gelişme olacağını düşünmüştük,” dedi.

Rubio, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin bugün ilerleme kaydedilebileceğini ifade etti.

ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısına yönelik ilk adımı attı
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısına yönelik ilk adımı attı
20 Mayıs 2026

“Henüz nihai bir sonuca ulaşılamadı”

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak teklif ile nükleer müzakerelerin masada olduğunu vurgulayan Rubio, “Umarım bunu başarabiliriz,” diye konuştu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın “kötü bir anlaşmaya” imza atmayacağını söyleyen Rubio, Washington’ın diplomasinin sonuç vermesi için tüm fırsatları değerlendireceğini kaydetti.

Rubio, dün (24 Mayıs) Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından da İran ve Hürmüz Boğazı konusunda gün içinde yeni gelişmeler yaşanabileceğini söylemişti.

ABD ile İran arasında anlaşma sağlanması konusunda “ciddi ilerleme” kaydedildiğini belirten Rubio, ancak henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını ifade etti. (TY)

Marco Rubio 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran Hürmüz Boğazı
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısına yönelik ilk adımı attı
20 Mayıs 2026
İran Dışişleri: Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor
18 Mayıs 2026
ABD-İran savaşı "barış süreci"ni durma noktasına mı getirdi?
13 Mayıs 2026
İran-ABD: Hürmüz’de karşılıklı saldırılar
8 Mayıs 2026
İran Dışişleri Bakanı: "Pentagon yalan söylüyor, savaşın ABD'ye maliyeti 100 milyar dolar"
1 Mayıs 2026
SAVUNMA BAKANI HEGSETH HESAP VERDİ
İran'a saldırı ABD'ye 25 milyar dolara mal oldu
29 Nisan 2026
