Rojnameger Bayram Balci koça dawî kir
Rojnameger û helbestvan Bayram Balci (63) ku li Ewropayê ev demek dirêj bû ji ber nexweşiya penceşêrê ku 7 sal bûn dihat dermankirin, bi şev li nexweşxaneya lê dihat dermankirin,di 22ê Hezîranê de koça dawî kir.
Bayram Balci bi salan li rojnameya Ozgur Gundemê xebitî û li wir edîtorî kir û gelek nûçeyên çand û hunerê hilberand. Piştî girtina rojnameya Ozgur Gundemê çû Ewropayê û li Belçîkayê bicih bû.
Bayram Balci li Medya Haber TVyê ku navenda wê li Brûkselê ye dixebitî û li serwîsa çandê edîtorî dikir. Bayram Balci ev demek bû li nexweşxaneyê dihat tedawîkirin û tevî dermankirinek dirêj jî duh bi şev xatirê xwe ji Çapemeniya Azad û heval û dostên xwe xwest û koça dawî kir.
Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) bi daxuyaniyekê Bayram Balci bi bîr anî û ji malbat, xizm û tevahiya çapemeniya azad re sersaxî xwest.
Daxuyaniya DFGê wiha ye:
“Rojnameger Bayram Balci yê ku demekî dirêj di rojnameya Ozgur Gundemê de ked da, li nexweşxaneya ku lê dihat dermankirin jiyana xwe ji dest da.
Bayram Balci yê ku beşa herî mezin a temenê xwe diyarî têkoşîna çapemeniya azad kir, bi ked û tecrûbeya xwe ya di qada rojnamegeriyê de rê nîşanî gelek hempîşeyên xwe da. Bayram Balci yê ku şêwirmendiya senaryoya fîlmê PRESSê yê ku şahidiyeke girîng pêşkêşî dîroka çapemeniyê dike jî girtibû ser xwe, yek ji kesên hêja yên têkoşîna rojnamegeriya azad û heqîqetparêz bû.
Bayram Balci, yek ji kedkarên yekemîn ên Ozgur Gundemê bû. Di salên 1990an de, di heyama ku binpêkirinên giran ên mafên mirovan pêk dihatin de, ji ber nûçeyên ku çêkiribûn gelek caran hat tehdîtkirin û derbarê wî de doz hatin vekirin. Bayram Balci yê ku di heman demê de helbestvan bû jî, zêdetirî 34 salan di Çapemeniya Azad de xebitî. Bayram Balci, ev demeke dirêj bû ku di servîsa çandê ya Medya Haberê de edîtorî dikir.
Em hempîşeyê xwe Bayram Balci bi rêz û minetdarî bi bîr tînin; ji malbat, xizm û tevahiya civaka çapemeniya azad re sersaxiyê dixwazin. Bîranîn û têkoşîna wî dê di dîroka rojnamegeriyê de her tim bijî.”
Kurtejiyana Bayram Balci
Ew di meha Sibata sala 1963yan de li Enqereyê tê dinê û bi xwe ji bajarê Sêwazê ye. Xwendina xwe ya zanîngehê ji ber darbeya leşkerî ya sala 1980yî naqedîne û dest bi karê rojnamegeriyê dike.
Du pirtûkên helbestan bi navê “Canıma Değmez Hayat (1999)” û “Yerdibi (2002)” ên Balci hene. Her wiha pirtûka lêkolînê bi navê, “Orta Asya’da İslâm Misyonerleri-Fethullah Gülen Okulları” jî ji aliyê Balci ve hatiye nivîsandin.
(EMK/AY)
*çavkanî: Ajansa Welat