ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.06.2026 14:15 27 Haziran 2026 14:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.06.2026 14:18 27 Haziran 2026 14:18
Okuma Okuma:  3 dakika

Cumartesi Anneleri/İnsanları, İbrahim Kartay için adalet istedi

“Peynir, salça ve ekmek aldıktan sonra ailesine ulaşmak üzere yola çıktı. Ancak kısa bir süre sonra askerler tarafından gözaltına alındı.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cumartesi Anneleri/İnsanları, İbrahim Kartay için adalet istedi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Gözaltında kaybedilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için her hafta Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları, eylemlerinin 1109’uncusunu gerçekleştirdi.

Karanfiller ve zorla kaybettirilen yakınlarının fotoğraflarıyla meydana gelen grup, bu hafta, 15 Ağustos 1994’te Diyarbakır’da askerler tarafından gözaltında kaybettirilen İbrahim Kartay’ın akıbetini sordu.

Kartay için Yapılan Kazıda Kemikler Bulundu
Kartay için Yapılan Kazıda Kemikler Bulundu
3 Haziran 2015

“Kaybedilmesinden sorumlu olanlar yargı önüne çıkarılmadı”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, kayıp yakını Aysel Ocak’ın okuduğu basın açıklaması şöyle:

15 Ağustos 1994 tarihinde askerler, Amed’in Hênê (Hani) ilçesine bağlı köylere operasyon düzenledi. Sabahın erken saatlerinde etrafı sarılan köylerden biri de Hori köyüydü. Köye giren yüzlerce asker, köylüleri meydanda topladı ve köyü boşaltmalarını istedi. İnsanlara eşyalarını ve gıda maddelerini almaları için zaman tanınmadan evler ateşe verildi. Evlerin yakılması üzerine 29 yaşındaki İbrahim Kartay da ailesiyle birlikte köyü terk etmeye hazırlandı. Altı aylık hamile olan eşine, üç küçük çocuğunu yanına alarak köyden uzaklaşmasını söyledi. Kendisi ise evden bir miktar yiyecek almak için geri döndü. Peynir, salça ve ekmek aldıktan sonra ailesine ulaşmak üzere yola çıktı. Ancak kısa bir süre sonra askerler tarafından gözaltına alındı.

Eşi Salime Çakır, eşinden haber alabilmek umuduyla on gün bekledi. Ardından kayınpederi Kadri Kartay ile birlikte Hani Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. Savcılıktan sonuç alamayınca Hani Jandarma Karakolu’na gittiler. Karakolda Kadri Kartay’a, ‘Oğlunu serbest bıraktık, nerede olduğunu bilmiyoruz’ denildi. Bir süre daha bekleyen baba, yeniden karakola gittiğinde bu kez üzerine ateş açıldı ve oğlunu bir daha sormaması için tehdit edildi. Daha sonra komşu köylerden bir kişi aileye haber gönderdi. Bu kişi, sekiz gün boyunca İbrahim Kartay ile aynı yerde gözaltında tutulduğunu anlattı. İbrahim’in kendisine, ‘Aileme ve akrabalarıma haber ver, beni öldürecekler’ dediğini aktardı.

İbrahim Kartay’ın kaybedilmesinden 21 yıl sonra, mezarlık bekçisi olarak çalışan bir kişi aileye önemli bir bilgi verdi. Bu kişi, İbrahim Kartay’ın Hani ilçe mezarlığının yanındaki elektrik trafosunun yakınlarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine İbrahim Kartay’ın eşi ve oğlu, İHD Diyarbakır Şubesi aracılığıyla Hani Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. Savcılık, Salime Çakır’ın ve görgü tanığının ifadelerini aldıktan sonra belirtilen yerde kazı yapılmasına karar verdi. 3 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen kazıda kemik ve giysi parçalarına ulaşıldı. Kemikler kimliklendirme işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderildi. Ancak hazırlanan raporda, incelenen numunelerin aileden alınan DNA örnekleriyle eşleşmediği açıklandı. Aradan geçen 32 yıla rağmen İbrahim Kartay’ın akıbeti açığa çıkarılmadı. Onu gözaltına alanlar, kaybedilmesinden sorumlu olanlar ve suçu gizleyenler yargı önüne çıkarılmadı.

21 Yıl Önce Gözaltında Kaybedilen Kartay için Mezar Kazısı
21 Yıl Önce Gözaltında Kaybedilen Kartay için Mezar Kazısı
3 Haziran 2015

Gazeteci-şair Bayram Balcı için başsağlığı 

Öte yandan, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon üyesi Sebla Arcan da hayatını kaybeden gazeteci ve şair Bayram Balcı için başsağlığı dileyerek, “Her haberde kayıp ailelerin sesi oldu, bunun ağır bedelini ödemekten kaçınmadı. Ailesine, sevenlerine, özgür basın emekçilerine başsağlığı diliyoruz,” dedi.

Eylem, Galatasaray Meydanı’na karanfillerin bırakılmasıyla son buldu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Cumartesi Anneleri/İnsanları ibrahim kartay gözaltında kaybetmeler bayram balcı
ilgili haberler
Rojnameger Bayram Balci koça dawî kir
24 Hezîran 2026
/haber/rojnameger-bayram-balci-koca-dawi-kir-320837
Bayram Balcı kimdir?
24 Haziran 2026
/haber/bayram-balci-kimdir-320830
Gazeteci Bayram Balcı hayatını kaybetti
24 Haziran 2026
/haber/gazeteci-bayram-balci-hayatini-kaybetti-320829
28 yıl önce gözaltında kaybedilen İbrahim Kartay'ın akıbeti soruldu
13 Ağustos 2022
/haber/28-yil-once-gozaltinda-kaybedilen-ibrahim-kartay-in-akibeti-soruldu-265817
Kartay için Yapılan Kazıda Kemikler Bulundu
3 Haziran 2015
/haber/kartay-icin-yapilan-kazida-kemikler-bulundu-165028
21 Yıl Önce Gözaltında Kaybedilen Kartay için Mezar Kazısı
3 Haziran 2015
/haber/21-yil-once-gozaltinda-kaybedilen-kartay-icin-mezar-kazisi-165012
OHO 2013
Bayram Balcı: Devletin Kürt Medyasına İhtiyacı Var
3 Temmuz 2013
/haber/bayram-balci-devletin-kurt-medyasina-ihtiyaci-var-148163
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Rojnameger Bayram Balci koça dawî kir
24 Hezîran 2026
/haber/rojnameger-bayram-balci-koca-dawi-kir-320837
Bayram Balcı kimdir?
24 Haziran 2026
/haber/bayram-balci-kimdir-320830
Gazeteci Bayram Balcı hayatını kaybetti
24 Haziran 2026
/haber/gazeteci-bayram-balci-hayatini-kaybetti-320829
28 yıl önce gözaltında kaybedilen İbrahim Kartay'ın akıbeti soruldu
13 Ağustos 2022
/haber/28-yil-once-gozaltinda-kaybedilen-ibrahim-kartay-in-akibeti-soruldu-265817
Kartay için Yapılan Kazıda Kemikler Bulundu
3 Haziran 2015
/haber/kartay-icin-yapilan-kazida-kemikler-bulundu-165028
21 Yıl Önce Gözaltında Kaybedilen Kartay için Mezar Kazısı
3 Haziran 2015
/haber/21-yil-once-gozaltinda-kaybedilen-kartay-icin-mezar-kazisi-165012
OHO 2013
Bayram Balcı: Devletin Kürt Medyasına İhtiyacı Var
3 Temmuz 2013
/haber/bayram-balci-devletin-kurt-medyasina-ihtiyaci-var-148163
Sayfa Başına Git