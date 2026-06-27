Cumartesi Anneleri/İnsanları, İbrahim Kartay için adalet istedi

Gözaltında kaybedilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için her hafta Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları, eylemlerinin 1109’uncusunu gerçekleştirdi.

Karanfiller ve zorla kaybettirilen yakınlarının fotoğraflarıyla meydana gelen grup, bu hafta, 15 Ağustos 1994’te Diyarbakır’da askerler tarafından gözaltında kaybettirilen İbrahim Kartay’ın akıbetini sordu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, kayıp yakını Aysel Ocak’ın okuduğu basın açıklaması şöyle:

15 Ağustos 1994 tarihinde askerler, Amed’in Hênê (Hani) ilçesine bağlı köylere operasyon düzenledi. Sabahın erken saatlerinde etrafı sarılan köylerden biri de Hori köyüydü. Köye giren yüzlerce asker, köylüleri meydanda topladı ve köyü boşaltmalarını istedi. İnsanlara eşyalarını ve gıda maddelerini almaları için zaman tanınmadan evler ateşe verildi. Evlerin yakılması üzerine 29 yaşındaki İbrahim Kartay da ailesiyle birlikte köyü terk etmeye hazırlandı. Altı aylık hamile olan eşine, üç küçük çocuğunu yanına alarak köyden uzaklaşmasını söyledi. Kendisi ise evden bir miktar yiyecek almak için geri döndü. Peynir, salça ve ekmek aldıktan sonra ailesine ulaşmak üzere yola çıktı. Ancak kısa bir süre sonra askerler tarafından gözaltına alındı.

Eşi Salime Çakır, eşinden haber alabilmek umuduyla on gün bekledi. Ardından kayınpederi Kadri Kartay ile birlikte Hani Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. Savcılıktan sonuç alamayınca Hani Jandarma Karakolu’na gittiler. Karakolda Kadri Kartay’a, ‘Oğlunu serbest bıraktık, nerede olduğunu bilmiyoruz’ denildi. Bir süre daha bekleyen baba, yeniden karakola gittiğinde bu kez üzerine ateş açıldı ve oğlunu bir daha sormaması için tehdit edildi. Daha sonra komşu köylerden bir kişi aileye haber gönderdi. Bu kişi, sekiz gün boyunca İbrahim Kartay ile aynı yerde gözaltında tutulduğunu anlattı. İbrahim’in kendisine, ‘Aileme ve akrabalarıma haber ver, beni öldürecekler’ dediğini aktardı.

İbrahim Kartay’ın kaybedilmesinden 21 yıl sonra, mezarlık bekçisi olarak çalışan bir kişi aileye önemli bir bilgi verdi. Bu kişi, İbrahim Kartay’ın Hani ilçe mezarlığının yanındaki elektrik trafosunun yakınlarına gömülmüş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine İbrahim Kartay’ın eşi ve oğlu, İHD Diyarbakır Şubesi aracılığıyla Hani Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. Savcılık, Salime Çakır’ın ve görgü tanığının ifadelerini aldıktan sonra belirtilen yerde kazı yapılmasına karar verdi. 3 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen kazıda kemik ve giysi parçalarına ulaşıldı. Kemikler kimliklendirme işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderildi. Ancak hazırlanan raporda, incelenen numunelerin aileden alınan DNA örnekleriyle eşleşmediği açıklandı. Aradan geçen 32 yıla rağmen İbrahim Kartay’ın akıbeti açığa çıkarılmadı. Onu gözaltına alanlar, kaybedilmesinden sorumlu olanlar ve suçu gizleyenler yargı önüne çıkarılmadı.