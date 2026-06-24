Gazeteci Bayram Balcı hayatını kaybetti

Gazeteci Bayram Balcı, Belçika’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 7 yıldır kanserle mücadele eden Balcı, durumunun ağırlaşması üzerine önce Belçika’daki Azorg Hastanesi’ne kaldırıldı. 22 Haziran'da gece saat 01.00 civarında yaşamını yitirdi.

Bayram Balcı kimdir?

Kürt medyasında 34 yılı aşkın süredir çalışan Bayram Balcı, meslek hayatına Özgür Gündem gazetesinin kuruluş sürecinde başladı. 1990’lı yıllarda ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı dönemde yaptığı haberlerle dikkat çekti; bu süreçte defalarca tehdit edildi ve hakkında davalar açıldı. Aynı zamanda şair olan Balcı, kariyerinin ilerleyen yıllarında Medya Haber’in kültür servisinde editörlük yaptı.

Balcı, Özgür Basın geleneğinin önemli isimleri arasında yer aldı. 1992’de Özgür Gündem’in yayın hayatına başlamasıyla birlikte şekillenen basın hareketi içinde aktif rol üstlendi baskılara rağmen gazetecilik faaliyetini sürdürdü.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Balcı’nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak onun özgür basın mücadelesindeki rolüne dikkat çekti. Paylaşımda Balcı’nın uzun yıllar Özgür Gündem’de görev yaptığı, gazetecilik birikimiyle birçok meslektaşına yol gösterdiği ve hakikat odaklı gazeteciliğin önemli temsilcilerinden biri olduğu vurgulandı. DFG, Balcı’yı saygıyla andı ve ailesine, yakınlarına ile basın camiasına başsağlığı diledi.

Balcı, MA'ya verdiği son röportajlardan birinde Türkiye’de iktidarlar değişse de Kürt gazetecilerin hedef olmaya devam ettiğini belirtmiş, tüm baskılara rağmen özgür basının gerçekleri aktarma kararlılığını koruduğunu dile getirmişti.

(EMK)