Rasim Ozan Kutahyalı hat girtin
Di çarçoveya operasyona ku li dijî sûcên “behîsa neqanûnî”, “xapandina biwesif”, 'bertîl' ve “şûştina pere” ku navend Edene ye û li 21 bajaran hatibû destpêkirin de, Rasim Ozan Kutahyali û Selahattin Akın Uzunê ku tê îdiakirin serokê rêxistina sûc e, hatin girtin.
Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Buroya Lêpirsîna Sûcên Fînansekirina Terorê û Şûştina Pereyan a Serdozgeriya Komarî ya Edeneyê ve hatibû destpêkirin de; ji 154 gumanbarên ku di operasyona 14ê Gulanê de hatibûn desteserkirin û duh sewqî edliyeyê kiribûn, Rasim Ozan Kutahyali û Selahattin Akin Uzun ê ku tê îdiakirin serokê rêxistina sûc e, piştî îfadeyên li dozgeriyê sewqî dadgeha nobedar hatin kirin. Dadgehê biryara girtina Kutahyali û Uzun da, karûbarên îfadeyê kesên din jî berdewam dikin.
Gotibû “Ez ne endamê rêxistinê me”
Kutahyaliyê ku di îfadeya xwe de diyar kiriye ku ew naxwaze ji 'poşmaniya çalak' sûdê werbigire û gotibû: “Ez ne endamê rêxistinê me.”
Kütahyali anîbû ziman ku ji 198 gumanbarên di dosyayê de tenê Batuhan O. dinase; gava derbarê wesayîtên li ser navê wî de pirs jê hatibû kirin jî gotibû ku 6 wesayît û 3 xaniyên wî hene.
(EMK/AY)