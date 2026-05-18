Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp dün adliyeye sevk edilen 154 zanlıdan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Hakimlikçe Kütahyalı ile Uzun'un tutuklanmasına karar verildi, diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

“Örgüt üyesi değilim” demişti

Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıkmıştı. İfadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyen Kütahyalı, “Örgüt üyesi değilim” demişti.

Kütahyalı, dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö.'yü tanıdığını söylemiş üzerine kayıtlı araçlar sorulduğunda ise 6 aracı ve 3 evi olduğunu söylemişti.

