TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 19.06.2026 15:31 19 Hezîran 2026 15:31
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.06.2026 15:39 19 Hezîran 2026 15:39
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Platforma Şanoyên Kadıkoyê: Dikên şanoyê û navendên çandê, malên çandî yên hevpar ên civakê ne

Platformê daxwaz kir ku di navbera Şaredarîya Kadikoyê û komên şanoyê de pêvajoyeke birêkûpêk a danûstandinê were avakirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Platforma Şanoyên Kadıkoyê: Dikên şanoyê û navendên çandê, malên çandî yên hevpar ên civakê ne

Platforma Şanoyên Kadıkoyê, metnek ji bo karanîna dikên şanoyê û navendên çandê yên Şaredariya Kadıkoyê pêşkêşî şaredariyê kir. Metin bi sernavê “Rêgez û Pêşniyarên Têkildarî Karanîna Adil, Zelal û Beşdarvan ya Dîkên Şanoya Civakî" hatiye amadekirin.

Ev metna ku hatiye amadekirin, xwe dispêre Peymana UNESCOyê ya Parastin û Pêşvebirina Pirrengiya Derbirînên Çandî û Qanûna Şaredariyan a bi hejmar 5393an ku berpirsiyariya geşkirina jiyana çandî û hunerê dide şaredariyan. Di metnê de hin pêşniyar hene da ku navendên çandê yên civakî bi şêwazê herî adil, zelal û beşdarvane werin xebitandin.

 Platformê di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku divê ev mijar ne tenê li ser navê lîstik, hunermend ango saziyên diyarkirî, lêbelê divê di çarçoveya polîtîkayên çandî yên giştî de were nirxandin.

Platformê di daxuyaniya xwe de weha got: “Dikên şanoyê û navendên çandê yên Kadıkoyê, dewlemendiyên çandî yên hevpar ên civakê ne. Armanca bingehîn a van cihan ne bidestxistina dahatek e; piştgirîkirina hilberîna çandî û geşkirina pirrengiya çandê ye."

"Huner bi terezî û qantaran nayê pîvandin"

 Di metnê de bi taybetî hat destnîşankirin ku di mijara karanîna çavkaniyên giştî de divê zelalî esas were girtin, piştgirî bide pirçandiyê û hilberîna herêmî û şanoyên serbixwe jî karibin bi rehetî ji dîkên giştî sûd wergirin.

Platformê diyar kir ku piştgirîkirina şanoyên herêmî ne daxwazeke ji bo îmtiyazê ye; belê nêzîkatiyeke polîtîkaya çandî ye ku armanca wê parastina wan torên hilberînê ye yên ku jiyana çandî ya Kadıkoyê pêkan dikin.

Di daxuyaniyê de bal hat kişandin ser wê yekê ku polîtîkayên çandî yên giştî nikarin tenê li gorî serkeftina gîşeyê an jî hejmara temaşevanan werin hûnandin:

"Nirxê hunerê tenê bi hejmara temaşevanan, rêjeya dagirtina salonan an jî bi dahateke zêde nayê pîvandin; huner bi terezî û qantaran nayê pîvandin."

 Platformê destnîşan kir ku ev metna ku wan amade kiriye ne rexne ye, bangeke ji bo aqilê hevpar û hevkariyê ye; her wiha daxwaz kir ku di navbera Şaredariya Kadıkoyê û komên şanoyê de pêvajoyeke birêkûpêk a danûstandinê were avakirin.

(EK/AY)

*Ev nûçe ji aliyê Ecenaz Kayayê ve ji tirkî bo kurdî hatiye wergerandin

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Şano kadikoy platform
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê