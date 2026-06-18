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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 18.06.2026 13:05 18 Haziran 2026 13:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.06.2026 13:05 18 Haziran 2026 13:05
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Kadıköy Tiyatroları Platformu’ndan kamusal sahneler için çağrı

Platform, Kadıköy Belediyesi ile tiyatro toplulukları arasında düzenli bir müzakere süreci kurulmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kadıköy Tiyatroları Platformu’ndan kamusal sahneler için çağrı
Fotoğraf: “Zâkir” oyunundan bir sahne.

Kadıköy Tiyatroları Platformu, Kadıköy Belediyesi’ne ait tiyatro sahneleri ve kültür merkezlerinin kullanımına ilişkin hazırladığı “Kamusal Tiyatro Sahnelerinin Adil, Şeffaf ve Katılımcı Kullanımına İlişkin İlkeler ve Öneriler” başlıklı metni belediyeye sundu.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyelere yüklediği kültür ve sanat yaşamını geliştirme sorumluluğu ile UNESCO’nun Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Sözleşmesi temel alınarak hazırlanan metin, kamusal kültür mekânlarının daha adil, şeffaf ve katılımcı biçimde işletilmesine yönelik öneriler içeriyor.

Platform, yaptığı açıklamada konunun belirli oyunlar, sanatçılar ya da kurumlar üzerinden değil; kamusal kültür politikaları çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Platform açıklamasında “Kadıköy’e ait tiyatro sahneleri ve kültür merkezleri, toplumun ortak kültürel varlıklarıdır. Bu mekânların temel işlevi gelir elde etmek değil, kültürel üretimi desteklemek ve kültürel çeşitliliğin gelişmesine katkı sunmaktır,” dedi.

“Kantarla sanat tartılmaz”

Metinde özellikle kamusal kaynakların kullanımında şeffaflık, kültürel çeşitlilik, yerel üretimin desteklenmesi ve bağımsız tiyatroların kamusal sahnelere erişimi konularına dikkat çekildi.

Platform, yerel tiyatroların desteklenmesinin bir ayrıcalık talebi olmadığını, Kadıköy’ün kültürel yaşamını mümkün kılan üretim ağlarının korunmasına yönelik bir kültür politikası yaklaşımı olduğunu ifade etti. Açıklamada kamusal kültür politikalarının yalnızca gişe başarısı veya seyirci sayıları üzerinden şekillenemeyeceğine de dikkat çekildi:

“Sanatın değeri yalnızca seyirci sayısı, doluluk oranı ya da yüksek hasılatla ölçülemez; kantarla sanat tartılmaz.”

Platform, hazırladıkları metnin bir eleştiri değil; ortak akıl ve işbirliği çağrısı olduğunu belirterek Kadıköy Belediyesi ile tiyatro toplulukları arasında düzenli bir müzakere süreci kurulmasını talep etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
tiyatro Kadıköy Belediyesi Kadıköy Tiyatroları Platformu sanatsal üretim
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