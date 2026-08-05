Piştî astengkirina hesabên berê, ji bo İmamoglu 12em hesabê Xê hat vekirin
Hesabê Ofîsa Namzediya Serokomariyê yê Xê, ku peyamên Namzedê Serokomariyê û Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê yê girtî Ekrem İmamoğlu dihatin parvekirin, careke din hat astengkirin.
Hesabê ku herî dawî dihat bikaranîn, di 3ê Tebaxê de hate astengkirin.
Hesabê 12em hat vekirin
Piştî vê astengkirinê, Ofîsa Namzediya Serokomariyê ragihand ku ji bo parvekirina daxuyaniyên İmamoglu hesabekî nû hat vekirin.
Bi vê re navê bikarhênerê hesabê ku peyamên İmamoglu li ser dihatin weşandin, cara 12an hat guhertin.
YENİ hesap 😎— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CA_iletisim) August 4, 2026
Navê hesabê nû wekî “CA_iletisim” hat diyar kirin. Di 4ê Tebaxê de parvekirina yekem li ser vî hesabî hat kirin, Hesab bi peyama “Hesabê NÛ” hat ragihandin.
Hesabê yekem bi hêceta “ewlehiya neteweyî” hatibû astengkirin
Hesabê yekem ê Ofîsa Namzediya Serokomariyê di 13ê Mijdarê de bi hêceta “ewlehiya neteweyî” hat astengkirin.
Hesabên ku paşê bi heman armancê hatin vekirin jî bi hêcetên wekhev li pey hev hatin astengkirin.
(NÖ/AY)