TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.08.2026 07:52 5 Tebax 2026 07:52
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.08.2026 08:01 5 Tebax 2026 08:01
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Piştî astengkirina hesabên berê, ji bo İmamoglu 12em hesabê Xê hat vekirin

Hesabê Ofîsa Namzediya Serokomariyê ku daxuyaniyên Ekrem İmamoglu tê de dihatin parvekirin, ji ber biryarên astengkirinê yên li pey hev dîsa hat guhertin. Navê hesabê nû bû “CA_iletisim”.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Piştî astengkirina hesabên berê, ji bo İmamoglu 12em hesabê Xê hat vekirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hesabê Ofîsa Namzediya Serokomariyê yê Xê, ku peyamên Namzedê Serokomariyê û Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê yê girtî Ekrem İmamoğlu dihatin parvekirin, careke din hat astengkirin.

Hesabê ku herî dawî dihat bikaranîn, di 3ê Tebaxê de hate astengkirin.

Hesabê 12em hat vekirin

Piştî vê astengkirinê, Ofîsa Namzediya Serokomariyê ragihand ku ji bo parvekirina daxuyaniyên İmamoglu hesabekî nû hat vekirin.

Bi vê re navê bikarhênerê hesabê ku peyamên İmamoglu li ser dihatin weşandin, cara 12an hat guhertin.

Navê hesabê nû wekî “CA_iletisim” hat diyar kirin. Di 4ê Tebaxê de parvekirina yekem li ser vî hesabî hat kirin, Hesab bi peyama “Hesabê NÛ” hat ragihandin.

Hesabê yekem bi hêceta “ewlehiya neteweyî” hatibû astengkirin

Hesabê yekem ê Ofîsa Namzediya Serokomariyê di 13ê Mijdarê de bi hêceta “ewlehiya neteweyî” hat astengkirin.

Hesabên ku paşê bi heman armancê hatin vekirin jî bi hêcetên wekhev li pey hev hatin astengkirin.

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Ekrem Îmamoglu astengkirin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê