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YT: Yayın Tarihi: 05.08.2026 07:24 5 Ağustos 2026 07:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.08.2026 07:31 5 Ağustos 2026 07:31
Okuma Okuma:  1 dakika

Erişim engellerinin ardından İmamoğlu için 12. X hesabı açıldı

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı, art arda verilen erişim engeli kararları nedeniyle yeniden değiştirildi. Yeni hesabın kullanıcı adı “CA_iletisim” oldu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Erişim engellerinin ardından İmamoğlu için 12. X hesabı açıldı
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Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajlarının yayımlandığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabına bir kez daha erişim engeli getirildi.

Son kullanılan hesap, erişim engeli kararının ardından 3 Ağustos’ta Türkiye’den görünmez hale getirildi.

İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabı Türkiye'de görünmez kılındı
İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabı Türkiye'de görünmez kılındı
4 Ağustos 2026

12. hesap açıldı

Erişim engelinin ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, İmamoğlu’nun açıklamalarını paylaşmak üzere yeni bir hesap açıldığını duyurdu.

Böylece İmamoğlu’nun mesajlarının yayımlandığı hesabın kullanıcı adı 12. kez değiştirilmiş oldu.

Yeni hesabın kullanıcı adı “CA_iletisim” olarak belirlendi. Hesaptan 4 Ağustos’ta yapılan ilk paylaşımda “Yeni hesap” ifadesine yer verildi.

İmamoğlu’na yeni YouTube ve X hesabına erişim engeli talebi
İmamoğlu’na yeni YouTube ve X hesabına erişim engeli talebi
17 Temmuz 2026

İlk hesaba “milli güvenlik” gerekçesiyle engel

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin ilk X hesabı, 13 Kasım’da “milli güvenlik” gerekçesiyle erişime engellenmişti.

Daha sonra aynı amaçla açılan hesaplar da benzer gerekçelerle art arda Türkiye’den erişime kapatıldı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoglu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi erişim engeli
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