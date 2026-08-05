Erişim engellerinin ardından İmamoğlu için 12. X hesabı açıldı

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajlarının yayımlandığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabına bir kez daha erişim engeli getirildi.

Son kullanılan hesap, erişim engeli kararının ardından 3 Ağustos’ta Türkiye’den görünmez hale getirildi.

İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabı Türkiye'de görünmez kılındı

12. hesap açıldı

Erişim engelinin ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, İmamoğlu’nun açıklamalarını paylaşmak üzere yeni bir hesap açıldığını duyurdu.

Böylece İmamoğlu’nun mesajlarının yayımlandığı hesabın kullanıcı adı 12. kez değiştirilmiş oldu.

YENİ hesap 😎 — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CA_iletisim) August 4, 2026

Yeni hesabın kullanıcı adı “CA_iletisim” olarak belirlendi. Hesaptan 4 Ağustos’ta yapılan ilk paylaşımda “Yeni hesap” ifadesine yer verildi.

İmamoğlu’na yeni YouTube ve X hesabına erişim engeli talebi

İlk hesaba “milli güvenlik” gerekçesiyle engel

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin ilk X hesabı, 13 Kasım’da “milli güvenlik” gerekçesiyle erişime engellenmişti.

Daha sonra aynı amaçla açılan hesaplar da benzer gerekçelerle art arda Türkiye’den erişime kapatıldı.

(NÖ)