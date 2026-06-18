TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 18.06.2026 16:04 18 Hezîran 2026 16:04
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 18.06.2026 16:10 18 Hezîran 2026 16:10
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Pirtûka helbestan a Ayşe Nilufer Kurkçuyê derket: "Aklımdan Çıkmıyor Hiç Yaptığın Şey"

Pirtûka helbestan a Ayşe Nilufer Kurkçuyê a bi navê “Aklımdan Çıkmıyor Hiç Yaptığın Şey”( Tiştê ku te kirî qet ji bîra min naçe) li ber destê xwêneran e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Pirtûka helbestan a Ayşe Nilufer Kurkçuyê derket: "Aklımdan Çıkmıyor Hiç Yaptığın Şey"

Pirtûka helbestan a Ayşe Nilufer Kurkçuyê ya bi navê "Aklımdan Çıkmıyor Hiç Yaptığın Şey"( Tiştê ku te kirî qet ji bîra min naçe) bi etîketa Ardis Kitap (Weşanxaneya Ardisê) dê li firoşgehên online û pirtûkxaneyan bi dest bikeve. 

Berhem bi mijarên weke evîn, mirin, bîranîn û hebûnê hatiye hûnandin û xwîneran vedixwîne nav rêwîtiyeke ku ji berovajiyan pêk te. 

Kurkçu di helbestên xwe de vebêjiyeke wusa ava dike ku tê de sînorên navbera mirov, ajal û xwezayê radibin; hestên weke xem, şerm û bêçaretiyê jî tevlî hev dibin.

Ji bultena danasînê: 

Tiştê ku te kirî qet ji bîra min naçe

Te ew tişta giran çawa hilgirt 

Ji wê derê bir wê derê 

Ji wê derê anî vê derê jî

Gelo ji vir birin ku derê?

Te ew şev çawa 

Borand, rakir, hilgirt 

Û hinekî bi dû xwe re kaş kir

Derbarê Ayşe Nilufer Kurkçuyê de 

Doktora felsefeyê ye.

Doktora xwe di sala 2012an de li Zanîngeha Paris 1 Sorbonne Panthéonê bi teza xwe ya "Beden û Heqîqet"ê qedand. 

Di sala 2000î de ji bo rêzepirtûkên  Weşanxaneya İmgeyê, pirtûka Edmond Jabès a bi navê  Chansons pour le repas de l’ogre wergerand. Ji xwendin û nivîsandina helbestan pir hez dike. 

Kurkçu di 19ê Îlona 1977an de ji dayîk bûye.

(AY/TY)





Cihê Nûçeyê
Stenbol
Ayşe Nilüfer Kürkçü Helbest
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê