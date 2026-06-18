Ayşe Nilüfer Kürkçü’den şiir kitabı: Aklımdan Çıkmıyor Hiç Yaptığın Şey

Ayşe Nilüfer Kürkçü’nün şiir kitabı Aklımdan Çıkmıyor Hiç Yaptığın Şey, Ardis Kitap etiketiyle online mağazalar ve kitabevlerinde satışa sunuldu.

Aşk, ölüm, hatıra ve varoluş gibi temalar etrafında şekillenen kitap, okuru karşıtlıklar üzerinden ilerleyen bir yolculuğa davet ediyor.

Kürkçü, şiirlerinde insan, hayvan ve doğa arasındaki sınırların silikleştiği; keder, utanç ve çaresizlik gibi duyguların iç içe geçtiği bir anlatı kuruyor.

Tanıtım bülteninden:

Aklımdan çıkmıyor hiç yaptığın şey

Nasıl kaldırdın o ağır şeyi

Oradan oraya taşıdın

Oradan buraya da

Buradan nereye taşındı?



O geceyi nasıl

Yaşadın, kaldırdın, taşıdın

Sürükledin bir müddet