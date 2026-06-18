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YT: Yayın Tarihi: 18.06.2026 13:53 18 Haziran 2026 13:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.06.2026 13:53 18 Haziran 2026 13:53
Okuma Okuma:  1 dakika

Ayşe Nilüfer Kürkçü’den şiir kitabı: Aklımdan Çıkmıyor Hiç Yaptığın Şey

“Nasıl kaldırdın o ağır şeyi / Oradan oraya taşıdın / Oradan buraya da / Buradan nereye taşındı?”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ayşe Nilüfer Kürkçü’den şiir kitabı: Aklımdan Çıkmıyor Hiç Yaptığın Şey

Ayşe Nilüfer Kürkçü’nün şiir kitabı Aklımdan Çıkmıyor Hiç Yaptığın Şey, Ardis Kitap etiketiyle online mağazalar ve kitabevlerinde satışa sunuldu.

Aşk, ölüm, hatıra ve varoluş gibi temalar etrafında şekillenen kitap, okuru karşıtlıklar üzerinden ilerleyen bir yolculuğa davet ediyor.

Kürkçü, şiirlerinde insan, hayvan ve doğa arasındaki sınırların silikleştiği; keder, utanç ve çaresizlik gibi duyguların iç içe geçtiği bir anlatı kuruyor.

Tanıtım bülteninden

Aklımdan çıkmıyor hiç yaptığın şey
Nasıl kaldırdın o ağır şeyi
Oradan oraya taşıdın
Oradan buraya da 

Buradan nereye taşındı?

O geceyi nasıl
Yaşadın, kaldırdın, taşıdın
Sürükledin bir müddet

Ayşe Nilüfer Kürkçü hakkında

Felsefe doktoru. Doktorasını “Beden ve Hakikat” başlıklı teziyle 2012’de Paris 1 Sorbonne Panthéon’da tamamladı.

2000’de İmge Kitabevi’nin Başyapıtlar dizisi için Edmond Jabès‘in “Öcü’nün Yemeğine Şarkılar” (Chansons pour le repas de l’ogre) kitabını çevirdi. Şiir okumayı ve yazmayı çok seviyor.

19 Eylül 1977’de doğdu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ayşe Nilüfer Kürkçü Ardis Kitap şiir Aklımdan Çıkmıyor Hiç Yaptığın Şey
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