Ayşe Nilüfer Kürkçü’den şiir kitabı: Aklımdan Çıkmıyor Hiç Yaptığın Şey
Ayşe Nilüfer Kürkçü’nün şiir kitabı Aklımdan Çıkmıyor Hiç Yaptığın Şey, Ardis Kitap etiketiyle online mağazalar ve kitabevlerinde satışa sunuldu.
Aşk, ölüm, hatıra ve varoluş gibi temalar etrafında şekillenen kitap, okuru karşıtlıklar üzerinden ilerleyen bir yolculuğa davet ediyor.
Kürkçü, şiirlerinde insan, hayvan ve doğa arasındaki sınırların silikleştiği; keder, utanç ve çaresizlik gibi duyguların iç içe geçtiği bir anlatı kuruyor.
Tanıtım bülteninden:
Aklımdan çıkmıyor hiç yaptığın şey
Nasıl kaldırdın o ağır şeyi
Oradan oraya taşıdın
Oradan buraya da
Buradan nereye taşındı?
O geceyi nasıl
Yaşadın, kaldırdın, taşıdın
Sürükledin bir müddet
Ayşe Nilüfer Kürkçü hakkında
Felsefe doktoru. Doktorasını “Beden ve Hakikat” başlıklı teziyle 2012’de Paris 1 Sorbonne Panthéon’da tamamladı.
2000’de İmge Kitabevi’nin Başyapıtlar dizisi için Edmond Jabès‘in “Öcü’nün Yemeğine Şarkılar” (Chansons pour le repas de l’ogre) kitabını çevirdi. Şiir okumayı ve yazmayı çok seviyor.
19 Eylül 1977’de doğdu. (TY)