KİM
YT: Yayın Tarihi: 13.04.2026 14:00 13 Nisan 2026 14:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.04.2026 14:42 13 Nisan 2026 14:42
Okuma Okuma:  3 dakika

Péter Magyar kimdir?

Macaristan’da Saygı ve Özgürlük Partisi’nin (Tisza) lideri olan Magyar, 12 Nisan 2026’da yapılan genel seçimleri kazandı ve ülkede 16 yıllık Viktor Orbán iktidarı sona erdi.

BİA Haber Merkezi

*Macaristan'ın yeni başbakanı Péter Magyar, 12 Nisan 2026. (Foroğraf: AA)

Macaristanlı siyasetçi ve hukukçu. Saygı ve Özgürlük Partisi’nin (Tisza) lideri. 12 Nisan 2026’daki seçimlerin ardından Viktor Orbán’ın 2010’dan beri süren 16 yıllık iktidarını sona erdiren isim olarak öne çıktı.

Associated Press’e göre, Magyar’ı önemli kılan yalnızca seçimi kazanmış olması değil, uzun süre tam da yenilgiye uğrattığı sistemin içinden gelmesi. Çocukluk yıllarında “Orbán’ın ülkedeki Sovyet etkisine meydan okuyan genç liberal çevresinden” etkilendi; 21 yaşında Fidesz’e katıldı, hukuk eğitiminin ardından avukatlık yaptı ve 2006’daki hükümet karşıtı protestolarda gözaltına alınan göstericilere ücretsiz hukuki destek verdi. Bu arka plan, onun sonradan “dışarıdan gelen” bir muhalif değil, içeriden kopan bir figür olarak algılanmasının temel nedeni oldu.

Hükümet, Avrupa Birliği (AB) bürokrasisi ve kamu şirketleri deneyimi olan bir isim olarak ön plana çıkıyor. Avrupa Parlamentosu’nda yer alan özgeçmişine göre, 2010’da Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’nda AB mevzuatı alanında çalıştı; daha sonra Macaristan’ın AB nezdindeki daimi temsilciliğinde görev aldı. Sonraki yıllarda Macar Kalkınma Bankası’nda AB Hukuk Direktörlüğü, Macaristan Kamu Yolları’nda yönetim kurulu üyeliği, 2019-2022 arasında Macaristan Öğrenci Kredi Merkezi’nin CEO’luğu ve 2022’de özel sektörde yöneticilik yaptı.

Magyar, daha sonra Orbán hükümetinin en tanınan isimlerinden biri olacak hukukçu Judit Varga ile 2006’da evlendi; çiftin üç çocuğu oldu ve bir süre Brüksel’de yaşadı. Varga ve Magyar 2023’te boşandı. 2024 yılının başlarında çocuk istismarı davasında hüküm giymiş bir kişiyle bağlantılı affın gündeme gelmesinin ülkede büyük yankı uyandırmasının ardından dönemin cumhurbaşkanının istifa etmesi ile eski eşi ve dönemin Adalet Bakanı Judit Varga’nın da siyasetten çekilmesi üzerine kamuoyunda adı ön plana çıktı.

Ulusal ölçekte tanınırlığının artması tam da bu kırılmanın ardından geldi. Varga’nın istifasının hemen ertesi günü bir YouTube kanalına uzun bir söyleşi verdi ve burada Fidesz’le açık biçimde yollarını ayırdı; hükümeti sistematik yolsuzlukla ve dar bir siyasi-ekonomik çevrenin çıkarlarına hizmet etmekle suçladı. Röportaj kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı ve onu görece az bilinen içeriden bir isim olmaktan çıkarıp ülke çapında tanınan bir muhalefet figürüne dönüştürdü. Aynı haftalarda Budapeşte’de büyük kalabalıklara hitap etmeye başladı.

En önemli siyasi sıçraması 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yaşandı. Tisza, daha kuruluş aşamasındaki bir hareket olmasına rağmen o seçimde yaklaşık yüzde 30 oy oranıyla 7 sandalye kazanarak Magyar’ı bir anda ülkenin en güçlü muhalefet liderine dönüştürdü. Bu sonuç, geleneksel muhalefetin zayıfladığı ve Tisza’nın Fidesz karşısındaki ana alternatif haline geldiği bir kırılma noktası olarak yorumlanıyor.

12 Nisan 2026 genel seçimlerine yönelik kampanyasını enflasyon, düşük ücretler, kamu sağlığı, ulaşım sisteminin çöküşü ve yolsuzluk gibi sorunlar üzerine kurdu; aynı zamanda Orbán’ın “Brüksel’in adamı” suçlamasına alan açmamak için AB’yle yakınlık görüntüsü vermemeye dikkat etti. AB’yle ilişkileri onarma sözü verdi ama özellikle Ukrayna ve kültürel kutuplaşma başlıklarında zaman zaman bilinçli biçimde temkinli davrandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin temkinli açıklamalar yapan ve Rusya’ya olan enerji bağımlılığının azaltılması gerektiğini ifade eden Magyar, Macaristan’ın AB ve NATO ile daha uyumlu bir çizgi izlemesi gerektiğini savunuyor.

16 Mart 1981’de Budapeşte’de doğdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı, Associated Press, BBC Türkçe, Euronews

(VC)

İstanbul
İstanbul
Victor Orban macaristan 2026 macaristan seçimleri Péter Magyar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
