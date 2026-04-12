Macaristan | Orbán'ın "tek adam" rejimi yıkıldı: Péter Magyar'ın TIZSA partisi sandıkta yüzde 50'yi aştı

Macaristan'da seçimler sona erdi. İlk gayriresmi sonuçlara göre, Péter Magyar'ın TIZSA partisi oyların yüzde 53,27'sini, iktidardaki Viktor Orbán'ın FIDESZ-KDNP ittifakı yüzde 38,08'ini, Vatanımız partisi yüzde 6'sını aldı.

Seçimler Macaristan siyasi tarihi için rekor bir katılım oranıyla sona erdi. Saat 18:30 itibarıyla, seçmenlerin yüzde 77,8'inin oylarını kullandıkları belirlendi.

Bu sonuçlarla 16 yıldır ülkeyi kurumları ve yasaları keyfi bir biçimde uygulayarak yöneten ve yargıyı kontrol altına alarak bir "tek adam" rejimi kuran Viktor Orbán yönetimi barışçı bir biçimde devrildi.

Ülkenin güvenilir, bağımsız dijital haber mecrası Telex'in haberine göre Magyar, partisinin zaferini ilan etti. Péter Magyar, akşam 19:30 dolayında Debrecen'de yaptığı konuşmada: "Son kamuoyu anketlerini gördük ve katılım verilerine ve aldığımız bilgilere dayanarak iyimseriz," dedi. Péter Magyar, yüksek katılımın birkaç anlama geldiğini, örneğin Macarların çoğunluğunun bu seçimin ne kadar önemli olduğunu anladığını söyledi. "Bu, bir demokrasi şenliği haline geldi ve öyle olmaya devam edecek." dedi.

Magyar: "Orbán zaferimizi tebrik etti"

Magyar daha sonra Facebook hesabından "Başbakan Viktor Orbán az önce telefonla zaferimizden dolayı bizi tebrik etti," diye yazdı.

Magyar 20 bin gönüllüyle oy sayımını izlediklerini söyledi. “Maalesef Macaristan'da şu anda işleyen bir devlet olmadığı için bu gerekliydi. Buna rağmen, binlerce seçim hilesi ihbarı aldık. Her durumda gerekli önlemleri alacağız ve gerekirse şikayette bulunacağız,” dedi.

Yeni Macaristan hükümetini kurma hakkını elde eden Magyar, “Devlet partisinin neye hazırlandığını, olası provokasyonların işaretlerini görüyor ve duyuyoruz. Delilik belirtileri onları sarmaya başlıyor ve silahlı saldırılara yönelip kamu binalarının işgaline girişeceğimiz türünden halüsinasyonlara kapılıyorlar. İkiye kadar sayabilen veya temel mantık yürütme yeteneğine sahip herkes, böylesine adaletsiz bir seçim sisteminde büyük farkla kazanması beklenen bir partinin herhangi bir şiddet eylemi gerçekleştirmekle ilgilenmeyeceğini bilir.” dedi.

Orbán: Yenilgiyi kabul ediyoruz

Ancak, iktidardaki Başbakan Viktor Orbán "Seçim sonucu acı verici ama açık, kazanan partiyi tebrik ediyorum." diyerek tartışmalara son verdi.

Orbán yandaşlarına, "Muazzam çalışmanız için çok teşekkür ederim; hiçbir seçim kampanyasında bu kadar çok çalışmadık. Öyle görünüyor ki, 2,5 milyon seçmeni bir araya getirmeyi başardık, 2,5 milyon insan bugün de bize güvendi." diye seslendi.

Yurt dışı oylarıyla gelen "ezici desteğe" teşekkür eden Orbán, gurbettekilerin her zaman Fidesz'e güvenebileceklerini söyledi.

"Bu geceki seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletin kaderi için ne anlama geldiğini, daha derin veya daha yüksek anlamının ne olduğunu şu an bilmiyoruz; zaman gösterecek. Ama sonuç ne olursa olsun, biz muhalefet olarak ülkemize ve Macar milletine hizmet edeceğiz." dedi.

Anket şirketlerinin verileri ilk sonuçlarla örtüşüyor

Üç tanınmış anket şirketi de seçimden önceki son anketlerinin verilerini saat 19:00'da, sandıkların kapanış saatinden birkaç dakika sonra yayınladı. Median, 21 Research Center ve Závecz şirketlerinin anketlerinde hemen hemen aynı sonuçlara ulaştıkları ve sonuçların, ilk gayri remi sonuçlarla tamamen örtüştüğü görüldü: Buna göre,

Magyar'ın Tisza Partisi yüzde 54-55,5;





Orbán'ın Fidesz'i yüzde 38-40;





Vatanımız ise yüzde 3,9-5 oranına ulaşıyor.

(AEK)