TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 04.08.2026 10:17 4 Tebax 2026 10:17
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 04.08.2026 10:32 4 Tebax 2026 10:32
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Pêşnûmeya “qanûna çarçoveyî” ji îmzeyê re hat vekirin

AKPê ji bo parlamenterên xwe pêşnûmeya qanûna çarçoveyî ji îmzekirinê re vekir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Pêşnûmeya “qanûna çarçoveyî” ji îmzeyê re hat vekirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Pêşnûmeya qanûna çarçoveyî ya ku di çarçoveya pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de hatiye amadekirin beriya ku bê parlamentoyê ji bo îmzeya parlamenterên AKPê hate vekirin.

Bi îmzeya Serokê Koma AKPê Abdullah Guler ji parlamenteran re hat şandin de wiha hate gotin: “Biryar hat dayîn ku hemû parlamenterên me Pêşniyara Qanûna Çarçoveyî bi temamî îmze bikin.” Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku pêşniyar ji bo îmzeyan li eywana Desteya Rêveber a Koma Parlamentoyê hatiye vekirin.

Hate xwestin ku parlamenter sibê heta saet 17:00an îmze bikin. Piştî ku pêvajoya îmzekirinê temam bû, tê payîn ku pêşniyar pêşkêşî Serokatiya Parlamentoyê were kirin û di demeke nêz de bihîje qonaxa komîteyê.

Serokê Koma AKPê Abdullah Guler jî wê îro derbarê qanûna çarçoveyê de agahiyên pêşî bide partiyan. Lê belê di derbarê naveroka pêşnûmeya qanûna çarçoveyî de hê ti daxuyaniyek berfireh nehatiye dayîn.

Her wiha hate zanîn ku partiyên din heta ku naveroka pêşnûmeyê nebînin û dê îmze nekin. Hate diyarkirin ku muzakereya li ser neveroka pêşnûmeyê berdewam dike.

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
pêvajoya aştiyê pêvajo
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê