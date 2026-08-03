‘Çerçeve yasa’ taslağı Meclis'te imzaya açıldı

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında beklenen "çerçeve yasa" taslağı Meclis’e gelmeden AKP milletvekillerinin imzasına açıldı.

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AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzasıyla milletvekillerine gönderilen duyuruda, “Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır” denildi.

İmza işleminin tamamlanması istendi

Duyuruda, taslağın Meclis Grup Yönetim Kurulu Salonu'nda imzaya açıldığı belirtilirken, milletvekillerinin imza işlemlerini yarın saat 17.00'ye kadar tamamlamaları istendi.

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İmza sürecinin tamamlanmasının ardından, taslağın kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı’na sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor.

Taslağın içeriğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

(FY)