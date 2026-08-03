‘Çerçeve yasa’ taslağı Meclis'te imzaya açıldı
Süreç kapsamında beklenen “çerçeve yasa” taslağı Meclis'e gelmeden önce AKP milletvekillerinin imzasına açıldı.
Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında beklenen "çerçeve yasa" taslağı Meclis’e gelmeden AKP milletvekillerinin imzasına açıldı.
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Bugün 11:42
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzasıyla milletvekillerine gönderilen duyuruda, “Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır” denildi.
İmza işleminin tamamlanması istendi
Duyuruda, taslağın Meclis Grup Yönetim Kurulu Salonu'nda imzaya açıldığı belirtilirken, milletvekillerinin imza işlemlerini yarın saat 17.00'ye kadar tamamlamaları istendi.
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İmza sürecinin tamamlanmasının ardından, taslağın kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı’na sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor.
Taslağın içeriğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
(FY)
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