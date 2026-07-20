TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 20.07.2026 11:50 20 Tîrmeh 2026 11:50
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.07.2026 11:54 20 Tîrmeh 2026 11:54
Xwendin Xwendin:  2 xulek

PAK: Îranê çekên qedexekirî bi kar anî

PAKê têkildarî êrişê daxuyanî da. Di daxuyaniyê de hatiye destnîşan kirin ku di lêkolînên bijîşkî yên li ser neh pêşmergeyên birîndar de diyar bûye ku hêzên Îranê di êrişê de çekên qedexekirî û fosfora spî bikar anîne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
PAK: Îranê çekên qedexekirî bi kar anî
Fotograf: MA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Partiya Azadiya Kurdistanê(PAK), têkildarî êrîşa Îranê ya bi balafirên bêmirov (dron) li dijî baregehên pêşmergeyan ên li Herêma Kurdistanê daxuyaniyek da.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, di daxuyaniya ku PAKê li ser medya civakî belav kirî de hat diyar kirin ku Pasdarên Îranê di êrîşa balafirên bêmirov de çekên qedexekirî û teqemeniyên ku fosfora spî li xwe digire bi kar anîne.

Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku di encama lêkolînên bijîşkî yên li ser neh pêşmergeyên birîndar de diyar bûye ku zirara  ji ber  êrîşê çêbûye berfireh, bêkontrol û wêranker e.

Peymana Cenevreyê hatiye binpêkirin

Di daxuyaniyê de weha hat gotin: 

“Di giyahiya herêma ku bûye hedef de hat îspatkirin ku dronên ser bi Komara Îslamî ya Îranê ve maddeya qedexekirî ya fosfora spî hilgirtine.” 

Her wiha di daxuyaniyê de hat teqezkirin ku bikaranîna teqemeniyên bi vî rengî yên ku li ser tenduristiya mirovan û hawirdorê şopên şewatê yên ku nayê çakkirin dihêlin,  binpêkirina prensîbên bingehîn ên hiqûqa mirovî ya navneteweyî (Peymanên Cenevreyê) û prensîba çekên qedexekirî ye.

PAKê di daxuyaniya xwe de bang li Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî (NY), Konseya Ewlehiyê, Konseya Mafên Mirovan a NYyê, Komîteya Navneteweyî ya Xaçê Sor (ICRC) û hemû saziyên berpirsiyar ên mafên mirovan kir ku ji bo cezakirina Îranê demildest dest bi pêvajoya qanûnî û biryardar bikin.

(EMK/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Şerê Îranê û Amerîkayê Herêma Kurdistana Iraqê PAK Rojhilatê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê