PAK: İran, yasaklı fosfor kullandı

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), İran’ın Federe Kürdistan Bölgesi’ndeki peşmerge üslerine drone ile gerçekleştirilen saldırıya dair açıklama yaptı.

İran, 18 ve 23 yaşlarındaki 2 genci idam etti

MA’nın haberine göre, PAK’ın sanal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada; Devrim Muhafızları'nın insansız hava aracı saldırısında yasaklanmış silahlar ve beyaz fosfor içeren patlayıcılar kullandığını açıkladı.

Açıklamada yaralı Peşmerge militanlarından dokuzuna yapılan tıbbi incelemeler ve ateş açma sonucu oluşan hasarın yaygın, kontrolsüz ve yıkıcı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Hedef bölgedeki bitki örtüsünde, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı intihar bombacılarının yasaklı madde olan beyaz fosfor taşıdığı kanıtlanmıştır” denildi. Açıklamada insan sağlığına ve çevreye acımasız, ölümcül ve onarılamaz yanıcı izler bırakan bu tür patlayıcıların kullanımının, uluslararası insancıl hukukun (Cenevre Sözleşmeleri) temel ilkelerine ve yasaklı silahlar ilkesinin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, BM Genel Sekreteri'ne, Güvenlik Konseyi'ne, BM İnsan Hakları Konseyi'ne, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ve tüm sorumlu insan hakları kurumlarına, İran’ı cezalandırmak için derhal ve kesin yasal işlem başlatmaları çağrısı yapıldı.

Cenevre Sözleşmesi 60. Yılında

Cenevre Sözleşmesi hakkında Cenevre Sözleşmesi (veya Sözleşmeleri), savaş zamanında sivillerin, yaralıların ve savaş esirlerinin nasıl korunacağını belirleyen uluslararası kurallar bütünüdür. Savaşın yıkıcı etkilerini insani sınırlar içinde tutmayı amaçlayan bu antlaşmalar, insan haklarının savaş alanındaki en temel güvencesidir. Günlük hayattaki karşılığı, "iki kişi kavga ederken kurallara uyulması" gibidir. Kurallar, kavga etmeyenlere veya savunmasız kalanlara (silah bırakmış kişilere) zarar verilmemesini garanti altına alır. Cenevre Sözleşmeleri temel olarak iki farklı konuyu kapsar:1 Savaş Hukuku (Savaş Esirleri ve Siviller)Savaş sırasında askerlere ve sivillere nasıl davranılacağını belirleyen 1949 tarihli dört temel sözleşme vardır. Yaralı ve Hasta Askerler (Kara): Kara savaşında yaralanan ya da hastalanan askerlerin korunmasını sağlar. Deniz Kazazedeleri: Denizdeki savaşlarda yaralanan, hastalanan veya gemisi batan personelin korunmasını düzenler. Savaş Esirleri: Düşmana esir düşen askerlere insanca davranılmasını, işkence yapılmamasını ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını şart koşar. Siviller: İşgal altındaki bölgelerde veya çatışma alanlarında kalan masum sivillerin korunmasını garanti altına alır.

(EMK)