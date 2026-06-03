Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın itirafçı ifadelerine dayalı dosyaları Ankara'ya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında yayımladığı basın açıklamasıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba aleyhine yürütülen iki ayrı soruşturma dosyasının yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini bildirdi.

İtirafçı Böcekler'in ifadeleri dolayısıyla fezleke talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2025/175290 sayılı soruşturma dosyasında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, 2024 yerel seçimlerinde yeniden CHP'den Belediye Başkan Adayı gösterilmesi için Özgür Özel'in Veli Ağbaba aracılığıyla Muhittin Böcek’ten para talep istediğine ve bu paraların oğlu Mustafa Gökhan Böcek tarafından teslim edildiğine ilişkin baba-oğul Böceklerin etkin pişmanlık kapsamındaki beyanları ve tanık ifadelerinin ve diğer verilerin fezleke düzenlenmesini gerektirebileceği sonucuna vardı.

Savcılık Özel ve Ağbaba hakkında "rüşvet almak suçundan tefrik edilen dosyanın 03.06.2026 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

İtirafçı Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ifadelerinden ikinci dosya

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca 2025/239999 soruşturma sayılı dosyada tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 2025/280882 soruşturma sayılı dosyada tutuklu bulunan Turgut Koç’un "ikrar içerikli beyanları"na dayalı olarak da Özel ve Ağbaba aleyhine fezleke düzenlenmesi gerektiğine karar verdi.

Ancak Savcılık birinci dosyadaki gibi yetkisizlik kararı vererek dosyların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdiğini bir açıklamayla duyurdu.

Yetkisizlik kararının gerekçesi, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını gerektirebilecek işlemler bakımından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili kılınmış olması.

(AEK)