Sezgin Tanrıkulu’ndan Muhittin Böcek açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tutuklu bulunduğu cezaevinde sık sık hastaneye kaldırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in cezaevi koşullarında tutulmasının yaşam hakkı, sağlık hakkı ve insan onuruna uygun muamele ilkeleriyle bağdaşmadığını söyledi.

Tanrıkulu, dün akşam saatlerinde bir kez daha hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek’in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 5 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunan ve ağır kronik hastalıkları olan Böcek’in sağlık durumunun giderek daha da riskli bir hal aldığına dikkat çekti.

Muhittin Böcek’in günde 22 farklı ilaç kullanmak zorunda olduğunu, Covid-19 nedeniyle daha önce uzun süre yoğun bakımda tedavi gördüğünü hatırlatan Tanrıkulu, Böcek’in bu kez pankreas rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.

“Ceza infaz rejimi bir yıldırma aracı değildir”

Ağır sağlık sorunları bulunan bir belediye başkanının cezaevi koşullarında tutulmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, bunun yaşam hakkı, sağlık hakkı ve insan onuruna uygun muamele ilkeleriyle açıkça çeliştiğini söyledi.

Ceza infaz rejiminin bir “yıldırma aracı” olarak kullanılamayacağını söyleyen Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Muhittin Böcek’in bizzat dile getirdiği ‘Geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum’ sözleri, yaşananların ne kadar hayati bir noktaya geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Cezaevi koşullarının, sağlık durumu bu denli ağır olan bir kişi açısından uygun olmadığı ortadadır ve derhal tahliye edilmesi gerekmektedir.”

Tanrıkulu, Böcek’in tutukluluğunun devam etmesinin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği uyarısında da bulunarak, şu ifadelerle çağrısını sürdürdü:

“Sağlık durumu bu kadar ağır olan bir kişinin tutukluluğunun sürdürülmesi halinde ortaya çıkabilecek sonuçların hukuki, vicdani ve cezai sorumluluğu ilgili tüm makamların üzerinde olacaktır. Kim olursa olsun, hiçbir soruşturma ya da tutukluluk süreci bir insanın yaşamı pahasına yürütülemez.”

Cezaevindeki Muhittin Böcek acilen hastaneye kaldırıldı

