Cezaevindeki Muhittin Böcek acilen hastaneye kaldırıldı

Cezaevinde tutuklu bulunan ve tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu akşam acil olarak hastaneye götürüldü.

Avukatları, 63 yaşındaki Böcek’in çok sayıda kronik hastalığı bulunduğunu ve günlük 22 ilaç kullandığını belirterek sağlık durumunun kritik olduğunu söyledi.

Avukatlar, COVID-19 sonrası kalıcı sağlık sorunları yaşayan Böcek’in durumunun her geçen gün ağırlaştığını, bu nedenle tutukluluk halinin artık yaşam hakkını risk altına soktuğunu ifade etti. Tutuklama tedbirinin kaldırılması veya adli kontrol uygulanması talep edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları ise Böcek’in planlanan uyku apnesi testi için saat 21.30’da hastaneye götürüldüğünü, ancak cihaz arızası nedeniyle işlemin yapılamadığını ve Böcek’in tekrar cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Böcek geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımda, tutukluluğu boyunca sağlık durumunun kötüleştiğini, altı kez hastaneye kaldırıldığını ve “geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemediğini” söylemişti.

"Vebali ağır olur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Böcek'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili "Ne olmalı, daha ne yaşanmalı tahliye için? Göz göre göre sürdürülen ağır bir sorumsuzlukla karşı karşıyayız" dedi.

Zeybek, sosyal medya hesabından şöyle seslendi: "Muhittin Böcek hemen tahliye edilmelidir. Muhittin başkanımızın acil olarak hastaneye kaldırıldığı haberini büyük bir endişe ve üzüntüyle öğrendim. Ne olmalı, daha ne yaşanmalı tahliye için? Göz göre göre sürdürülen ağır bir sorumsuzlukla karşı karşıyayız. Cezaevi koşulları ciddi ve hayati riskler barındırmaktadır. Sağlık durumu dikkate alınarak ivedilikle gerekli adımlar atılmalıdır. Antalya halkının iradesiyle göreve gelmiş, şehrine büyük emek ve hizmetler kazandırmış olan Muhittin Böcek başkanımız gecikmeksizin özgürlüğüne kavuşturulmalıdır. Vebali ağır olur.”

