Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurdu

Tutuklu CHP Antalya Büyükşehir Beldiye Başkanı Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre, Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere bugün Savcılıkta ifade verdiler.

DHA'nın savcılık ifadesine dayandırdığını belirttiği haberde oğul Gökhan Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın kendisini arayarak babası Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istediğini öne sürdüğü duyuruldu.

Muhittin Böcek'in de ifadesinde, Özgür Özel’in parti genel merkezinin adaylık ve kampanya çalışmaları için maddi ve manevi yardım talepleri konusunda gereğini yapması için Gökhan Böcek’le konuştuğunu söylediği ileri sürüldü.

Veli Ağbaba ise “iftiralardan ibaret” diyerek ifadelerin doğru olmadığını belirtti. Ağbaba DHA'nın haberine göre şunları söyledi:

“Bugün Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesi olarak kamuoyuna yansıyan beyanlar, gerçekle bağdaşmayan iftiralardan ibarettir. Benim; ne seçim öncesinde, ne seçim sonrasında, ne de geçmiş herhangi bir tarihte Gökhan Böcek ile bir ilişkim, iletişimim veya irtibatım asla olmamıştır. Telefon numarası dahi bende kayıtlı değildir. Hayatım boyunca Gökhan Böcek’i tanımadım. Kendisini ilk ve son kez 16 Eylül 2025 tarihinde babası Muhittin Böcek’i cezaevi ziyaretim sırasında tanıdım. Ayrıca beyanlarında Genel Merkez’e geldiği tarih olarak 15 günlük bir aralıktan bahsetmiştir. Yapılan incelemelerde belirttiği 15 günlük tarih aralığında CHP Genel Merkezi’ne geldiğine dair hiçbir giriş-çıkış bilgisi bulunamamıştır.

Ankara’ya geldiğinde, kendisini uçaktan kimin aldığını, kimin bıraktığını, Genel Merkez’e nasıl geldiğini ve kiminle irtibat kurduğunu söyleyememiştir. Verdiğini iddia ettiği parayı nereden aldığını açıklayamamış, “parça parça ondan bundan” topladığını ileri sürmüştür. Yani hukuki delil teşkil edebilecek hiçbir somut bilgi olmayan tamamen hayal ürünü bir ifade kamuoyuna servis edilmiştir. Olmazsa olmaz delil zincirinin hiçbir halkasının bulunmadığı ispatlanamadığı bir ifadeyle şahsıma ve partime iftira atılmaktadır.

Siyasi itibar suikastı amacı taşıyan bu tür iftiralara, karalama operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Bu iftirayı organize edenlere; tüm hesap hareketlerimi, HTS ve baz verilerimi, ilgili tüm noktaların kamera kayıtlarını incelemeleri çağrısında bulunuyorum. Bu süreçte tüm hukuki haklarımı kullanarak suç duyurusunda bulunacağımı, iftira ve tazminat davası açacağımı bildiririm.”