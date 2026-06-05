Özel’den Tekke’de sandık çağrısı: “Beni seven sandığa koşsun, Barış'ı seçsin”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Haziran Pazar günü yapılacak yerel ara seçim öncesinde Gümüşhane’nin Tekke beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tekke’de düzenlenen halk buluşmasında konuşan Özel, hem seçim çağrısında bulundu hem de CHP’ye yönelik yargı süreçleri ve siyasi tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekke’nin 1994 yılında belediye statüsü kazandığını hatırlatan Özel, belde halkının yıllardır kendi yöneticilerini seçtiğini belirterek, CHP’nin belediye başkan adayı Barış Demirkan’a destek istedi. Demirkan’ın gerçekleştirebileceği projelerin sözünü verdiğini ifade eden Özel, belde belediyesinin imkanlarını aşan konularda da destek sözü verdi.

Konuşmasında, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın selamlarını ileten Özel, her iki ismin de Tekke’ye destek verdiğini söyledi.

Ara seçim öncesinde Gümüşhane’de büyük bir miting planladıklarını belirten Özel, CHP kurultayına ilişkin yargı süreci nedeniyle programlarının değiştiğini anlattı. İktidarın yargıyı siyasi amaçlarla kullandığını savunan Özel, vatandaşlardan protesto yerine partilerine sahip çıkmalarını istedi.

“Yuhalamayın, partinizi alkışlayın” diyen Özel, CHP’nin son yıllarda yapılan tüm kurultaylarda delegelerin güçlü desteğini aldığını belirterek, parti yönetimine yönelik müdahaleleri “siyasi darbe girişimi” olarak nitelendirdi.

Kurultay sürecinin ardından bazı seçmenlerin sandığa gitmeme eğiliminde olduğuna dair haberler aldığını söyleyen Özel, bu durum karşısında büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

“Tekke çok üzgün, sandığa gitmeyelim diyorlar” şeklindeki duyumların kendisini derinden etkilediğini belirten Özel, “İki elim kanda olsa Tekke’ye gelecektim” diyerek vatandaşlardan seçim günü sandığa gitmelerini istedi.

“Beni seven sandığa koşsun, Barış’ı seçsin” çağrısında bulunan Özel, CHP seçmenlerinden partiye sahip çıkmalarını talep etti.

Konuşmasının devamında iktidarı ve bazı yargı mensuplarını sert sözlerle eleştiren Özel, çeşitli iddialar ve mal varlığı tartışmaları üzerinden hükümete yüklendi. İktidarın ortaya attıkları iddialara somut yanıt veremediğini savunan CHP lideri, kendilerine yönelik suçlamaların siyasi amaç taşıdığını öne sürdü.

Özel ayrıca, partiye yönelik bazı suçlamalarda hayatını kaybetmiş kişilerin isimlerinin kullanıldığını belirterek, “Ölmüş insana iftira atıp partimizi karalamaya çalışıyorlar” dedi.

Konuşmasının sonunda CHP içindeki tartışmalara da değinen Özel, parti binalarından veya makam mücadelelerinden çok seçmen desteğine önem verdiklerini söyledi.

“Bize bina lazım değil” diyen Özel, CHP’nin artık geçmiş tartışmaları geride bırakarak seçim kazanmaya ve iktidar hedefi doğrultusunda ilerlemeye odaklandığını belirtti.

Özel, “Yeni mücadelenin rotası yürüyüştür, pusulası millettir. Hedefi ise 86 milyon vatandaşın koluna girmektir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

(EMK)