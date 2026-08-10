Ozgur Ozel: Em ê li ber aştiyê nebin asteng
Pêşnûmeya bi sernava "Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî" ya weke “qanûna çarçoveyî” tê zanîn li Parlamentoyê tê nîqaşkirin.
Serokê Giştî yê Partiya NÛ Ozgur Ozel li ser navê partiya xwe axivî.
Pêşnûmeya “pêvajoyê” li Parlamentoyê ye
Ozgur Ozel da zanîn ku ew îro pirsgirêka herî mezin a Tirkiyeyê diaxivin û wiha axivî:
“Em îro mijara Kurd diaxivin. Mijara Kurd ne tenê mijara terorê, berdana çekan û ewlehiyê ye. Mijara Kurd mijara hemwelatiya wekhev, serdestbûna hiqûqê, siyaseta demokratîk û nûnertiya wekhev e. Ew mijar mijara 86 milyon a welatiyan e. Em xwediyê mîrateya avakirina komarê û temsîliyeta siyasete ne. Aştiya civakî ne li dijî dewleta uniter e lê berovajî wê temam kirina wê ye. Li ser tirsê dewlet nikarê be avakirin. Çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd dê dewleta me xurt bike. Me tu carî bi berjewendiyên siyasî vê mijarê nenêrî. Em her tim li cihê rast sekinin. Dûh me çi got em îro jî wê dibêjin. Divê ew mijar li ber çavê milet bi awayekî siyasî be çareser kirin. Bi salan me ew yek parast.”
"Dema pêvajo berdewam dikir em rastî zextên mezin hatin"
Di berdewama axaftina xwe de Ozgur Ozel destnîşan kir ku tevî tahrîkên desthilatê jî ew li ser masayê ranebûn û wiha pê dê çû:
“Me piştgirî da rapora komîsyonê. Me di serî de jî got em ê piştgiriyê bikin û denetime bikin. Ji ber ku ew ji bo me regezeke. Em ne ew kesên ku li Dolmabahçeyê bi rahmetî Sirri Süreyya Onder re rûniştin û piştgrê ew girtin hepse. Ew pêvajo bi awayekî şenber nehat rêvebirin. Li pişt deriyan qanûnek hat amade kirin. Partiya ku herî zede mafê wê ye ji vê qanûnê re beje na em in. Lê em mafê xwe nakin pêşya mafê aştiyê ya gel. Dema pêvajo berdewam dikir em rastî zextên mezin hatin. Em rastî êrişên mezin hatin. Lê tevî vê yekê jî em li hemberî aştiyê nabin asteng. Bi rojanê ji bo em vê qanûnê re bejin na rexne û pêşniyar ji me tên kirin. Me ji bo çareseriyê Partiya Yenî ava kir.”
"Em ê xwedî li aştiya ku desthilat jê direve derbikevin"
Ozgur Ozel bal kişand ser rapora hevpar a komîsyonê ya ji bo demokratîkbûyinê û wiha got:
“Di rapora komîsyonê de bi cihanîna biryarên Dadgeha Mafê Mirovan a Ewropa hebû. Berdana girtiyên siyasî hebû. Bi dawîkirina sepanên qeyûm hebû. Gavên demokratik hebûn lê ew di vê qanûnê de cih negirt. Hemû kes aştiyê dixwazin lê baweriyê ji desthilatê naynin. Erdogan demokratik nebû û nabe. Ji bo wê em van ji desthilatê re nahêlin. Em li pêşya aştiyê nasekinin. Armana çareseriya demokratik e. Em aştiyê teslîmî berjewendiyên siyasî nakin. Têkoşîna rast niha destpêdike. Têkoşîna demokrasiyê û hemwelatiya wekhev niha destpêdike. Em li pişt îmzaya xwe ya ku danê komîsyonê. Em ê şopdarê rapora komîsyonê ya berdana girtiyên siyasî, bi dawîkirina sepanên qeyûman bibin. Em ê têkoşîna demokrasî û hemwelatiya wekhev bidin. Em ê xwedî li aştiya ku desthilat jê direve derbikevin. Em ê vê qanûnê re bêjin erê.”