ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.06.2026 16:28 3 Haziran 2026 16:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.06.2026 16:30 3 Haziran 2026 16:30
Okuma Okuma:  1 dakika

Özel'den İmamoğlu'na doğum günü mesajı: "İyi ki dostumsun"

CHP Grup Başkanı Özel, 55. yaşını mahkemede kutlayan Ekrem İmamoğlu'na not gönderdi: "Çok zor günlerdeyiz ama biz başaracağız, biz kazanacağız."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel'den İmamoğlu'na doğum günü mesajı: "İyi ki dostumsun"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonuna gönderdiği not ile kutladı. Özel, notunda şöyle yazdı:

"Canım Başkanım. Biliyorsun kalbimin bir yarısı seninle birlikte Silivri'de tutuklu. Çok zor günlerdeyiz ama biz başaracağız, biz kazanacağız. Yeni yaşın kutlu olsun. Seni özgürlükte kucaklayacağım günler uzakta değil. İyi ki doğdun. İyi ki dostumsun."

İBB Davası'nda 44. gün: Ekrem İmamoğlu, doğum gününü ikinci kez cezaevinde kutluyor
İBB Davası'nda 44. gün: Ekrem İmamoğlu, doğum gününü ikinci kez cezaevinde kutluyor
Bugün 15:00

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu özgür özel
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git