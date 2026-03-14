Özel Uşak’ta: Türkiye İttifakı olarak Ekrem Başkan’ı cumhurbaşkanı yapacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak’ta düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde binlerce yurttaşa seslendi.

Konuşmasında hem ülke gündemine hem de yerel sorunlara değinen Özel, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yargı süreci, ekonomi, emeklilerin durumu ve iktidarın politikaları konusunda sert eleştirilerde bulundu.

Özel, Türkiye’nin farklı bölgelerinde düzenledikleri eylemlerin devam ettiğini belirterek Uşak’taki buluşmanın da bu sürecin önemli duraklarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanında adalet talebiyle meydanlarda olduklarını vurgulayan Özel, Uşak’tan sonra İstanbul’da yapılacak büyük buluşma için de çağrı yaptı.

“Bu meydanda adalet arayanlar var”

Konuşmasına Uşaklıları selamlayarak başlayan Özel, meydanda yalnızca bir miting yapılmadığını, aynı zamanda adalet talep eden vatandaşların bir araya geldiğini söyledi.

Uşak’ın Cumhuriyet tarihindeki önemine vurgu yapan Özel, şehrin Kurtuluş Savaşı yıllarında verdiği mücadeleyi hatırlatarak şunları söyledi:

“Bugün bu meydanda yalnızca bir siyasi toplantı yapılmıyor. Bu meydanda adaleti arayanlar var, haksızlığa karşı çıkanlar var, iradesine sahip çıkanlar var. Cumhurbaşkanı adayına sahip çıkanlar var.”

Özel, Anadolu’nun farklı şehirlerinde düzenledikleri buluşmaların sayısının 98’e ulaştığını belirterek, bir sonraki büyük eylemin İstanbul’da yapılacağını açıkladı. Özellikle Saraçhane’de gerçekleştirilecek buluşmaya tüm Türkiye’yi davet etti.

“35 Yıl sonra Uşak’ı rekor oyla kazandık”

Özel konuşmasının bir bölümünde yerel seçim sonuçlarına değinerek Uşak’ta uzun yıllar sonra belediyeyi kazandıklarını hatırlattı.

1989’dan sonra ilk kez Uşak Belediyesi’nin CHP tarafından kazanıldığını söyleyen Özel, Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın çalışmalarını övdü. Uşak’ta kısa sürede önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini belirten Özel, sosyal belediyecilik anlayışıyla özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik projelerin geliştirildiğini ifade etti.

Uşak Belediyesi’nin sosyal hizmetlerinden örnekler veren Özel, emekliler için sosyal tesislerde uygun fiyatlı hizmetler sunulduğunu, öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri için çeşitli destek programları uygulandığını söyledi.

“Madene ÇED Yok, Tramvaya ÇED var”

Konuşmasında Uşak’taki tramvay projesine yönelik engellere de değinen Özel, iktidarı sert şekilde eleştirdi.

Uşak Belediyesi’nin planladığı tramvay projesine Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu zorunluluğu getirildiğini belirten Özel, buna karşın bazı maden projelerine ÇED muafiyeti verildiğini söyledi.

Özel, şöyle dedi:

“Doğaya zarar veren madencilik faaliyetlerinde ‘ÇED gerekmez’ diyenler, şimdi Uşak’ın tramvayına ÇED istiyor. Bu açıkça hizmeti engelleme çabasıdır.”

Uyuşturucu sorunu

Özel konuşmasında Uşak’taki sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara da değindi. Şehirde hastanelerin kapatılmasıyla vatandaşların doktor randevusu almakta zorlandığını belirten Özel, bazı branşlarda aylar sonrasına randevu verildiğini söyledi.

Ayrıca Uşak’ta uyuşturucu kullanımının arttığına dikkat çeken Özel, iktidara geldiklerinde bu konuda kapsamlı bir mücadele programı başlatacaklarını açıkladı.

Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede finansal akışın takip edilmesi gerektiğini belirten Özel, kara para ve suç örgütleriyle daha sert bir mücadele yürütüleceğini ifade etti.

“Emeklinin maaşı sefalet maaşıdır”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Emekli maaşlarının hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını belirten Özel, emeklilerin bu duruma alışmaması gerektiğini söyledi.

“Bugünkü emekli maaşı alışılmaması gereken bir maaştır. Sefalete alışılmaz, yoksulluğa alışılmaz. Eğer insanlar itiraz ederse bu düzen değişir ve haklarını alırlar.”

Özel ayrıca Türkiye’de gelir dağılımının bozulduğunu savunarak, zenginlerin daha da zenginleştiğini, dar gelirli kesimin ise giderek yoksullaştığını söyledi.

Çözüm önerileri

CHP iktidarında uygulanacak politikalar hakkında da konuşan Özel, eğitimden tarıma kadar birçok alanda yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Özel’in açıkladığı bazı hedefler şöyle:

Okullarda tüm öğrencilere ücretsiz sıcak yemek verilmesi

Çocuklara ücretsiz temiz içme suyu sağlanması

Çiftçilerin borç faizlerinin silinmesi

Tarımda planlı üretim modeline geçilmesi

Ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması

İş bulamayan vatandaşlara temel vatandaşlık geliri sağlanması

Özel, bu politikaların Türkiye’de sosyal devlet anlayışını güçlendireceğini ifade etti.

“İddianame ısmarlama, Mahkeme ısmarlama”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümü ise Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen davaya ilişkin değerlendirmeleri oldu.

Yargı sürecinin siyasi olduğunu savunan Özel, iddianamenin ve mahkeme heyetinin iktidarın etkisi altında oluşturulduğunu öne sürdü.

“İddianame ısmarlama, mahkeme ısmarlama, heyet ısmarlama. İtirafçılara gerçeği yansıtmayan ifadelerin altına imza attırılmış.”

Mahkeme heyetindeki bazı hakimlerin çok kısa süre önce göreve başladığını iddia eden Özel, bu durumun yargı bağımsızlığı açısından ciddi bir sorun olduğunu savundu.

“Korkuyorsanız ev hapsi verin”

Özel, Ekrem İmamoğlu hakkında uygulanan tutukluluk kararına da tepki göstererek, iktidarın İmamoğlu’nun siyasi etkisinden çekindiğini ileri sürdü.

Özel, şöyle dedi:

“Eğer bu kadar korkuyorsanız ev hapsi verin. Bu zulmü bitirin. Ekrem Başkan evinde olsun, biz de Türkiye’nin dört bir yanında çalışalım. Türkiye İttifakı olarak Ekrem Başkan’ı Cumhurbaşkanı yapacağız.”

İstanbul’a çağrı

Konuşmasının sonunda Uşak’tan İstanbul’a yürüyüş çağrısı yapan Özel, önümüzdeki günlerde Saraçhane’de yapılacak buluşmanın önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşları İstanbul’a davet eden Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüm Türkiye Saraçhane’ye, Ekrem Başkan’a ve arkadaşlarımıza sahip çıkmaya gelecek. Uşak’tan İstanbul’a yürüyoruz. Yolumuz açık olsun.”

Özel, bianet’e konuştu: 18’i 19’a bağlayan gece Saraçhane’deyiz

