Kadın mahpuslar için 8 Mart'a özel açık görüşler başladı

Hapishanelerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açık görüşler bugün başladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı maddesi uyarınca, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan kadınmahpuslara açık görüş imkanı sağlandığı belirtildi.

Onlarca kadın mahpus yaşam mücadelesi veriyor: "Bile isteye ölüme sürüklüyorlar"

Ayrıca, görüşlerin ceza infaz kurumu içinde uygun alanlarda veya kurum müdürünün uygun göreceği belirlenen yerlerde yapılacağı ifade edildi. Açıklamada, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma veya hücre cezası gibi disiplin cezaları kesinleşmiş maphusların açık görüşten yararlanamayacağı ifade edildi.

Yönetmelikle birlikte kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan mahpuslar bugün itibarıyla cuma gününe kadar açık görüş yapabilecek.

Görüş saatleri

Açık görüşler 09.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Görüş süresi

Yetişkin ve genç mahpuslar için 30 dakika - 1,5 saat; çocuk mahpuslar için 1 - 3 saat olacak.

Kimler yararlanamayacak?

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası bulunan mahpuslar

Hücre cezası kesinleşmiş ve infaz edilmekte olan mahpuslar açık görüşten yararlanamayacaktır.

Hapishane de 20 bine yakın kadın bulunuyor

Son açıklanan verilere göre Türkiye’de hapishanelerde bulunan kadın mahpus sayısı geçen aya göre yüzde 2,01 artarak 19 bin 728'e çıktı.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'ne göre (CİSST) kadın mahpus sayısının genel popülasyona göre düşük olması, toplumsal cinsiyet kalıplarının yasalara ve politikalara yansımasının bir sonucu olarak kadın mahpuslar hapishanelerde daha fazla hak ihlaline maruz kalabiliyor.

Hapishanedeki ihlaller

CİSST bu ihlalletin giderilmesi için 8 Mart'ta hapishanelerdeki kadınlar için şu çağrıyı yaptı:

(AB)