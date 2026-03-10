Özel: CHP’yi burada toplantı yapmaya mecbur bırakan AK Parti’nin kara düzenine yazıklar olsun

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Silivri Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısında konuştu. CHP tarihinde ilk kez bir cezaevinin hemen yanında grup toplantısı yaptıklarını belirten Özel, toplantının yapılmasına neden olan siyasi süreci sert sözlerle eleştirdi.

CHP lideri konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı ve Türkiye’nin kurucu partisinin böyle bir ortamda toplantı yapmak zorunda kalmasını eleştirdi.

“Değerli milletvekillerimiz, grubumuza Türkiye’nin dört bir yanından katılan kıymetli il başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz burada İstanbul il ve ilçe örgütlerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte parti tarihinde ilk kez bir cezaevinin hemen yanında grup toplantısı gerçekleştiriyoruz. Hepimiz birbirimize ‘Hoş geldiniz’ diyoruz. Ama inanın bugün ülkenin kurucu partisini, son genel seçimlerin ana muhalefet partisini, son yerel seçimlerin birinci partisini burada bu toplantıyı yapmaya mecbur bırakan AK Parti’nin kara düzenine yazıklar olsun.”

Özel, dünyanın ve bölgenin kritik bir dönemden geçtiğini belirterek Türkiye’nin bu süreçte güçlü olması gerektiğini, ancak iktidarın siyasi çıkarlarını öncelediğini söyledi.

“Dünyanın ve bölgemizin kritik bir eşikten geçtiği günlerdeyiz. Böyle bir ortamda ülkemiz dış tehditlerle karşı karşıyayken, devletiyle milletiyle kenetlenerek en güçlü halde olması gereken bir dönemden geçerken ne yazık ki bu sorumluluktan uzak olan, dünyada yaşanan kriz dönemini kendi siyasi menfaati için fırsata çevirmeye çalışan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız.”

“Tarihin en büyük siyasi davalarından biri”

Toplantının yapıldığı yerin sembolik anlamına da değinen Özel, konuşmasının bu bölümünde Silivri’de görülen davaya atıf yaptı.

“Burası Türk siyasi tarihinde haksız tutuklamalarla, hukuksuz yargılamalarla ve kumpas davalarıyla sembolleşen Silivri Cezaevi’ne 700-800 metre uzaklıkta kurulan Silivri Dayanışma Merkezi’dir. Şu anda tarihimizin en büyük siyasi davalarından birisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının ikinci gününde, duruşma arasında burada hep birlikteyiz.”

Özel, geçmişteki davalara da değinerek, o dönem yaşananların bugün tekrarlandığını savundu.

“Türkiye bu cezaevini Ergenekon, Balyoz ve nice kumpas davalarıyla tanıdı. O gün yargılananlar cezaevlerinden alnı açık, başı dik çıktılar. Ama o gün bu davaların arkasında duranlar bugün aynı hataları tekrar ediyor.”

“Mücadeleden de iktidar yürüyüşünden de vazgeçmeyiz”

CHP lideri, partisinin hem hukuki mücadeleye devam edeceğini hem de siyasi hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

“Bizi bu çadıra getiren nedir? Arkadaşlarımız millet hizmetiyle yetkilendirilmişken iftiralarla yargılanıyor. Ama şunu herkes bilsin: Biz mücadelede de varız, iktidar yürüyüşünden de vazgeçmeyiz.”

Özel, Türkiye’nin geçmişte çok daha zor koşullarda mücadele ederek Cumhuriyet’i kurduğunu hatırlatarak aynı kararlılığın bugün de sürdürüleceğini söyledi.

“Hiçbir imkan yokken, hastalıklar almış yürümüşken, bir tek çivi yokken, atacak bir tek kurşun yokken yedi düvele karşı kuşatmayı nasıl kırdıysak, Cumhuriyet’i nasıl kurduysak bunu da başaracağız.”

“Ekrem İmamoğlu buradan çıkacak”

Konuşmasında davada yargılanan isimlere de değinen Özel, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında güçlü bir siyasi mesaj verdi.

“Bugün için değil, iki sene sonra caps olsun diye söylüyorum. Ekrem İmamoğlu buradan çıkacak. Bu ülkeye Cumhurbaşkanı olacaktır. O gün yayınlarsınız.”

Özel, geçmişte darbe dönemlerinde yargılanan siyasetçileri hatırlatarak bugünkü sürecin de benzer bir siyasi mücadele olduğunu söyledi.

“Adnan Menderes’i de darbeciler yargıladı. 12 Eylül’den sonra Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş yargılandı. Ama sonunda millet kazandı.”

“Canlı yayın istiyoruz”

CHP lideri, davanın kamuoyuna açık şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek yargılamanın canlı yayınlanması çağrısını yineledi.

“Biz canlı yayın istiyoruz. Çünkü o taraftakinin iddia değil iftira olduğuna, bu taraftakinin de Ağrı Dağı kadar hakikat olduğuna güveniyoruz.”

Özel, davaya ilişkin iddiaların büyük bölümünün kamuoyuna yansıtılan söylemlerle uyuşmadığını da savundu.

“Bir yıldır ‘560 milyar yolsuzluk’ dediler. İddianamede bunun binde biri bile yok.”

“Provokasyona gelmeyeceğiz”

CHP lideri konuşmasının bir bölümünde parti üyelerine ve destekçilere de çağrıda bulundu.

“Provokasyona gelmeyeceğiz. Millet bakıyor. Orada jandarmanın eri de milletin evladı, biz de milletin evladıyız. Hep birlikte bu kara düzeni değiştireceğiz.”

Bahçeli ve dış politika mesajı

Özel konuşmasının son bölümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına da değindi ve Türkiye’nin savunma politikaları hakkında görüşlerini dile getirdi.

“F-35 yoksa alınır, S-400 varsa kurulur. Haysiyetli bir dış politika yapılır. Yeter ki güçlü bir Cumhuriyet hükümeti gelsin.”

Konuşmasını siyasi hedeflerini vurgulayarak tamamlayan Özel, erken seçim çağrısı niteliğinde ifadeler kullandı.

“İki şeyin süresi doldu. Birincisi burada basın toplantısı yapmanın zamanı doldu. İkincisi AK Parti’nin iktidarının zamanı doldu. Hep birlikte iktidara yürümeliyiz.”

Konuşmasının sonunda partililere seslenen Özel, “Haydi arkadaşlar yürüyelim” diyerek sözlerini tamamladı.

(EMK)