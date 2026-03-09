Özel'den AKP ve MHP'lilere: Gelin yarın şu duruşmayı izleyin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "İBB davası" olarak bilinen ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 402 sanıklı dava sonrasında Silivri'deki duruşma salonun önünde basına konuştu.

Özel, “Vicdanı olan AK Parti ve MHP milletvekillerine sesleniyorum: Gelin yarın şu duruşmayı izleyin. ‘Ben bir sevdiğimi bu hakimin adaletine emanet eder miyim?’ diyebilirseniz bir daha bu mahkemeye gelmeyeceğim AK Parti, sizi ciddiyete ve ahlaka davet ediyorum. Bir rakibi yeneceğim diye bu kadar haksızlık yapılmaz" dedi.

Özel, mahkeme heyetinin tutumunun adalet duygusunu zedelediğini savunarak yargılamanın daha ilk günden ciddi usul hatalarıyla başladığını söyledi.

Basın toplantısında hem Türkiye’den hem de yurt dışından gelen gazetecilere seslenen Özel, “Bugün aslında nihayet yargılama başladı diyebilirdik. Ancak öyle bir liyakatsizlik, öyle bir iş bilmezlik ve öyle bir ‘majestelerinin yargısı’ olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki hepiniz gördünüz; yargılamayı dahi başlatamadılar” ifadelerini kullandı.

Özel, mahkeme heyetinin davayı yürütme konusunda yeterli hazırlığa sahip olmadığını ileri sürerek, “Öyle bir heyetle karşı karşıya kaldık ki bu heyetin bu yargılamayı götüremeyeceğini, vereceği karara kimsenin inanmayacağını büyük bir ibretle takip ettik” dedi.

“Yoklama yapılmadan duruşma başlatılmaya çalışıldı”

Mahkeme başkanının duruşma usulü konusunda avukatlara bilgi vermediğini belirten Özel, duruşmanın temel prosedürlerinin bile uygulanmadığını savundu.

Özel’e göre, avukatlar gün boyunca duruşmanın nasıl yürütüleceğini öğrenmek isterken mahkeme başkanı bu talepleri geri çevirdi. Özel bu durumu şöyle anlattı:

“Başkan ‘Odama kabul edemem, kimseyle görüşemem’ dedi. Oysa nasıl bir yargılama yapacağını anlatması gerekir. Ya yazılı yapması gerekir ya da adliyeye gelen avukatlara kalemi aracılığıyla bilgi vermesi gerekir. ‘Duruşma günü şifayen yapacağım’ dedi. Ama duruşma günü geldiğinde ilk yapılması gereken yoklamayı bile yapmadı.”

Özel, mahkeme başkanının günün ilerleyen saatlerinde “çok hatırlattınız, yoklamayı yarın yaparım” dediğini aktararak bu durumun yargılama ciddiyetiyle bağdaşmadığını ifade etti.

“Liste skandalı” iddiası

CHP lideri, duruşmada söz alacak isimlere ilişkin listenin önceden bazı medya kuruluşlarında yer aldığını da iddia etti.

Özel, avukatların bu listeye itiraz ettiğini belirterek, “Bugün ortaya bir liste çıkardılar. O liste dünden evvelsi gün Yeni Şafak gazetesinin elinde vardı. Avukatlar ‘Siz yandaş bir basına verdiğiniz listeyi savunma yapacak avukatlara nasıl söylemezsiniz?’ diye tepki gösterdi” dedi.

Listenin doğru çıktığının anlaşılması üzerine mahkeme başkanının paniğe kapıldığını savunan Özel, salonun boşaltılmak istendiğini ancak buna avukatların ve ailelerin karşı çıktığını söyledi.

“Reddi hakim talebi bu nedenle yapıldı”

Duruşma sırasında avukatların reddi hakim talebinde bulunduğunu belirten Özel, bunun gerekçesinin mahkemenin oluşum sürecine yönelik şüpheler olduğunu dile getirdi.

Çağlayan Adliyesi’nde çok sayıda ağır ceza mahkemesi bulunduğunu hatırlatan Özel, davanın belirli bir mahkemeye düşmesinin önceden konuşulduğunu ileri sürdü. Özel, “Dokuz aydır ‘40 numaralı mahkemeye düşecek’ deniyordu ve sonuçta yüzde iki ihtimal gerçekleşti, o mahkemeye düştü” ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca mahkeme heyetinin kıdemiyle ilgili de eleştirilerde bulunarak, Türkiye’nin en önemli davalarından birinin daha deneyimli hakimler tarafından görülmesi gerektiğini savundu.

“Sanık Ekrem ifadesine tepki”

Özel, duruşmada Ekrem İmamoğlu için kullanılan ifadelerin de tartışma yarattığını söyledi.

Mahkeme başkanının İmamoğlu’nu kürsüye çağırırken “Sanık Ekrem” ifadesini kullandığını aktaran Özel, salonda buna tepki gösterildiğini belirtti. Tepkilerin ardından hitabın değiştirildiğini dile getiren Özel, “Karşında suçu ispatlanmamış, İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı var” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utandım”

Duruşmayı yaklaşık altı saat izlediğini söyleyen CHP lideri, yaşananların kendisinde hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Özel, “Vallahi billahi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utandım. Altı saat izledim ve söyleyecek söz bulamadım. Üç hakimin toplam kıdemi 11 yıl. 4 bin sayfalık iddianamenin içinden çıkacak heyetin bu kadar hazırlıksız olması kabul edilemez” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda iktidar partilerinin milletvekillerine çağrıda bulunan Özel, davanın yakından izlenmesini istedi.

“Vicdanı olan AK Parti ve MHP milletvekillerine sesleniyorum: Gelin yarın şu duruşmayı izleyin. ‘Ben bir sevdiğimi bu hakimin adaletine emanet eder miyim?’ diyebilirseniz bir daha bu mahkemeye gelmeyeceğim” diyen Özel, yargının siyasetin aracı haline getirilmemesi gerektiğini savundu.

