Kurtulmuş: Ara seçim kararı TBMM Genel Kurulu’nda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Trabzon Günleri kapsamında bugün Birinci Meclis’te düzenlenen programa katıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel’in ara seçim çağrısına ilişkin, “Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa ve İçtüzük’te bellidir. O şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur. Buna karar verecek yer TBMM Genel Kurulu’dur,” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, mevcut çözüm sürecine dair de konuşan Kurtulmuş, yapılacak yasal düzenlemeler konusunda sorumluluğun siyasi partilerin Meclis gruplarında olduğunu vurguladı. (TY)