HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.04.2026 12:55 9 Nisan 2026 12:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.04.2026 16:48 9 Nisan 2026 16:48
Okuma Okuma:  1 dakika

Kurtulmuş: Ara seçim kararı TBMM Genel Kurulu’nda

TBMM Başkanı, CHP liderine yanıtının yanı sıra, çözüm süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerin sorumluluğunun siyasi partilerin Meclis gruplarında olduğunu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Trabzon Günleri kapsamında bugün Birinci Meclis’te düzenlenen programa katıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel’in ara seçim çağrısına ilişkin, “Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa ve İçtüzük’te bellidir. O şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur. Buna karar verecek yer TBMM Genel Kurulu’dur,” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, mevcut çözüm sürecine dair de konuşan Kurtulmuş, yapılacak yasal düzenlemeler konusunda sorumluluğun siyasi partilerin Meclis gruplarında olduğunu vurguladı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Numan Kurtulmuş ara seçimler özgür özel barış ve demokratik toplum süreci çözüm süreci
