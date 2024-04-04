Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Kadir İnanır, taburcu edildi.

Oyuncu, yönetmen ve İnanır'ın partneri Jülide Kural yaptığı açıklamada sanatçının tedavisinin Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde rehabilitasyon sürecine başladığını belirtti.

74 yaşındaki İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sona erdi. Sanatçı beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.

Servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan sanatçı, bugün hastaneden taburcu oldu.

Ne olmuştu?

Oyuncu Kadir İnanır, 24 Mart’ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İnme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin basın mensuplarına hastane önünde yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde sanatçımız Kadir İnanır hastanemize ambulansla geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında felç vardı. Şuuru kapalıydı" demişti.

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti. 20 Kasım 2021 tarihinde de rahatsızlandığından dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada felç riskinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.(AÖ)