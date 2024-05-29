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HABER
Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2024 17:35
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024 23:44
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Jülide Kural: Kadir İnanır kontrol amacıyla hastaneye gitti

Kadir İnanır'ın sevenlerine sabırlı olmalarını söyleyen sanatçı Jülide Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır’ın sevenlerine saygının gereği olarak" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Jülide Kural: Kadir İnanır kontrol amacıyla hastaneye gitti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ekol Tv'de'ki habere göre, sanatçı Kadir İnanır'ın bugün bir rahatsızlık geçirdiği ve bu nedenle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne götürüldüğü açıklandı.

75 yaşındaki Kadir İnanır, 24 Mart'ta evinde rahatsızlanmış ve acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin MR'ı sonuçlarına göre operasyon geçiren oyuncunun tıkalı damarı açılmıştı.

Resmi açıklama yapılmadı

Bugün yaşadığı sağlık problemi nedeniyle evinden hastaneye kaldırılan İnanır'ın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Doktorların ilerleyen saatlerde detaylı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

Kural: Gerçek bilgiyi paylaşacağım

Kadir İnanır'ın sevenlerine sabırlı olmalarını söyleyen sanatçı Jülide Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır’ın sevenlerine saygının gereği olarak."

"Zaman zaman olduğu gibi 29 Mayıs günü de bir tür check-up amacıyla kontrollerini gerçekleştirmek üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne gelmiş bulunmaktadır. Birkaç gün sürecek olan rutin kontrollerinin ardından fizik tedaviye devam edecektir."

"Önemli, yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Kadir İnanır'ı seven ve onun sağlığı için kaygı duyan sizlerin ne denli merakla bu süreci takip ettiğinize yakından tanığım."

"Bu süreç salt kontrol amaçlı oluşmuştur. Önemli bir gelişme olduğunda sizinle bunu paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Tek ricam çıkacak gerçek dışı haberlere kulağınızı kapamanızdır."

(EMK)

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