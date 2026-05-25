EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 25.05.2026 13:00 25 Mayıs 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.05.2026 15:29 25 Mayıs 2026 15:29
Okuma Okuma:  2 dakika

Ovacık’ta bir ay sürecek yaşam nöbeti

“Zengin bitki çeşitliliğine sahip coğrafyamızda parasal değeri olan bitkiler para için bilinçsizce, yoğun şekilde köklerinden sökülerek yok ediliyor.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraflar: Mezopotamya Ajansı

Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Havaçor Köyü’nde, Havaçor Köyü Derneği öncülüğünde bir ay sürecek doğa ve yaşam nöbeti başlatıldı.

Havaçor Vadisi’nde başlatılan nöbette “Doğa için nöbetteyiz, gelecek için ayaktayız” ve “Doğa gelecektir, para uğruna geleceğini satma” yazılı pankartlar açıldı.

Nöbete çok sayıda çevre ve yöre derneği, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi ile köylüler katıldı.

Eyleme ilişkin açıklama, Havaçor Köyü Derneği’nden Çilem Hayroğlu tarafından yapıldı.

“Nöbetimizin amacı bu bitkilerin yaşam alanlarını korumaktır”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Hayroğlu, birçok bölgede yurttaşların yaşam alanlarının yok edilmesine karşı nöbet tutulduğunu belirterek şöyle dedi: 

Bu nöbetler, maden, jeotermal, güneş, rüzgâr enerjisi gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin saldırılarına karşı tutuluyor. Munzur coğrafyası da bu saldırılarla karşı karşıya. Zengin bitki çeşitliliğine sahip coğrafyamızda parasal değeri olan bitkiler para için il dışından gelen ve ilimizde bulunan bazı insanlar tarafından bilinçsizce, yoğun şekilde köklerinden sökülerek yok ediliyor. Bu alanlardan biri de şu anda bulunduğumuz Havaçor Vadisi. 

Havaçor Vadisi Munzur coğrafyasının diğer vadileri gibi zengin bitki ve hayvan çeşitliliğine sahiptir. Bugün çıkar, menfaat ve para için tahrip edilen ışkın, çiris, aygülü, mantar, kekik, sumak ve daha pek çok bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu bitkiler yıllar önce Havaçor Vadisi’nde bulunan köyümüzün evlerinin yanı başında yayılım gösteriyordu. Yaşam alanlarımızı güzelleştiren, öğünlerimizde sofralarımıza gelen, çiçek açan, güzelleştiren, tohum veren, artan çoğalan zenginlik kaynağımızdı. Çıkar, menfaat, para uğruna yok edildiler. 

Nöbetimizin amacı bu bitkilerin yaşam alanlarını korumaktır. Munzur ve Munzur dostlarını sermayenin saldırılarına karşı yaşam alanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu nöbet aynı zamanda Munzur coğrafyasına yönelmiş olan her türlü kötülüğe karşı, Pülümür, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve pek çok noktada süren, başlayacak olan nöbetlere dayanışmayı ifade etmektedir.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Dersim ovacık ekoloji mücadeleleri yaşam nöbeti Havaçor Köyü
