Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Karabulut (Sorek), Güneyharman (Koterîç), Kızılkale (Dirban), Elmalık, Kuşçu ve Örs köyleri ile çevresindeki pek çok köyde avcıların yerleşim alanlarına kadar girmesi ve geceleri süren silah sesleri, hem hayvanların hem de insanların yaşamını tehlikeye atıyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dersim Milletvekili Ayten Kordu ve İstanbul Milletvekili Celal Fırat, bölgede günbegün artan yasa dışı avcılık faaliyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

🗣️ “Dersim’de ‘avlanma’ adı altında yürütülen faaliyetler açık bir katliama dönüşmüştür”



TBMM’de konuşan Fırat, şöyle dedi:

“Dersim coğrafyasında ‘avlanma’ adı altında yürütülen faaliyetler doğaya, canlılara, halkın kutsalına yönelmiş açık bir katliama dönüşmüştür. Bölgeden gece gündüz silah sesleri geliyor. Sözde avcılar ‘Biz vergi veriyoruz, bize karışamazsınız,’ diyerek halkı tehdit diyorlar. Orada doğa ve hayvan katliamı yaşanıyor.

“Köylüler kendi toprağında güvende değil, yabancı avcıların gelişiyle insanlar evlerinden çıkmaya çekinir hâle gelmiş vaziyetteler. Dersim’de yaşayan halkımız bu alanları kutsal kabul ediyor; doğalarının, ibadet yerlerinin çevresinde yapılan bu saldırganlığın açık bir saygısızlık olduğunu ifade ediyor. Doğaya, ziyaretgâhlarımıza, yaşam hakkına dönük bu hoyratlığı kabul etmiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Bu ‘turistik avcılık’ kılıfı altında yürütülen doğa talanına ve canlı katliamına derhâl son verilsin diyoruz.”

Kordu’nun soruları Kordu ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu: Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Karabulut, Koterîç, Dirban, Elmalık, Kuşçu ve Örs köylerinin devlet avlağı olarak belirlenmesinin bilimsel, ekolojik ve idari gerekçesi nedir? Bu köylerin avlak statüsünün kaldırılması yönünde bir çalışma başlatacak mısınız?

Son aylarda köylülerin can güvenliğini tehdit eden kontrolsüz avcılık faaliyetleriyle ilgili Bakanlığınıza ulaşan şikâyet sayısı nedir? Bu şikâyetler doğrultusunda hangi idari ve cezai işlemler yapılmıştır?

Avcıların köy içine kadar girdiği ve geceleri yoğun silah seslerinin geldiği bölgelere ilişkin kolluk kuvvetleri ve DKMP birimleriyle ortak bir denetim planı yapılmış mıdır?

Kızılbaş-Alevi toplumunun “canlıya kıymama” ve avcılığı inançsal bir ihlal olarak görme kültürel yapısı dikkate alınarak, Dersim’de av turizmi ve vergili avcılığın yeniden değerlendirilmesi için Bakanlığınız bir adım atacak mıdır?

İn Vadisi gibi 1. derece arkeolojik SİT alanlarında avcılığa izin verilmesi, kültürel koruma mevzuatıyla çeliştiği halde neden sürdürülmektedir? Bu alanlarda avcılık yasaklanacak mıdır?

Av turizmi kapsamında Dersim’de son beş yılda kaç yaban keçisi, bozayı veya diğer koruma altındaki türler için kota verilmiştir? Bu kotaların bilimsel envanter çalışmasına dayandığını gösteren raporlar var mıdır?

Kontrolsüz avcılığın yaban hayatı dengesini bozarak arıcılık, hayvancılık ve tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine ilişkin sahadan gelen veriler hakkında Bakanlığınız bir ekosistem değerlendirmesi yapmış mıdır? Yapmadıysa böyle bir çalışma başlatacak mısınız?

Kontrolsüz avcılık nedeniyle köylülerin tarım faaliyetlerini yapamadığı, hayvanlarını otlatamadığı, odun toplamaya dahi çıkamadığı; yoğun silah seslerinin halk üzerinde ciddi psikolojik tahribata yol açtığı yönündeki köylü beyanları Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Bu sosyoekonomik ve psikolojik yıkımı gidermek için hangi acil tedbirleri almayı planlıyorsunuz?

(TY)